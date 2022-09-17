بعد فوزه فِيْ نهائي برنامج “America’s Gate Talent”، ندد نديم شرفان، مؤسس ومصمم الرقصات فِيْ فرقة “مياس”، بدعوة الطبقة السياسية اللبنانية، منذ وصوله إلَّى بيروت يوم الجمعة، “ثورة” فِيْ لبنان.

واستقبل العشرات من أقارب الراقصين الفرقة بالورود فِيْ مطار بيروت. وعلق آلاف اللبنانيين على شاشات التليفزيون لمتابعة وصول الفرقة، الأمر الذي كان مصدر فخر لهم فِيْ وقت تعرضت فِيْه بلادهم لأزمة اقتصادية وسياسية غير مسبوقة.

وصرح شرفان لوكالة فرانس برس فِيْ المطار “لسنا بحاجة لهم (سياسيين)”. نحن فرقة المايا استطعَنّْا رفع اسم لبنان بدونكَمْ “، معربا عَنّْ استياء اللبنانيين من الوضع السياسي فِيْ بلدهم.

مثّل انتصار العصابة لحظة وحدة نادرة فِيْ لبنان الذي يمر بأسوأ أزماته منذ تأسيسها.

فِيْ مؤشر على السخط الشعبي المتزايد على الوضع فِيْ البلاد، سرق المودعون اللبنانيون يوم الجمعة خمسة بنوك على الأقل فِيْ مواقع مختلفة، فِيْ محاولة لاستعادة جزء من ودائعهم، فِيْ إطار حلقة جديدة من حوادث مماثلة.

وأضاف شرفان أن المواطنين “يجب أن يدمروا كل البنوك ويقلبوا البلاد رأسا على عقب ويقلبوا رؤوس كل السياسيين”.

وجاءت الجائزة المالية التي فازت بها “ماياس” بمليون دولار بعد فوزها بالمركز الأول فِيْ خاتمة “America’s Got Talent”، فضلاً عَنّْ فرصة الغناء فِيْ لاس فِيْجاس.

وتابع شرفان مخاطبا الطبقة السياسية “واجبك هُو إطعام الجياع وتوفِيْر الكهرباء”.

نظمت عائلات الـ 36 فتاة من “المايا” لقاء فِيْ البترون لمتابعة نتائج برنامج “America’s Got Talent”، حيث شاهد الناس الحلقة الأخيرة من البرنامج فِيْ ميناء مدينة البترون فِيْ الهُواء الطلق. شاشة عملاقة تم تركيبها فِيْ نفس المكان بسبب انقطاع التيار الكهربائي عَنّْ طريق مولدات خاصة فِيْ نهاية الليل بتوقيت لبنان.

واعتبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن “ما قدمته الفرقة فِيْ هذه الظروف الصعبة التي يمر بها البلد يعكس الوجه الحقيقي للبنان”.

وهنأ الرئيس اللبناني العماد ميشال عون الفرقة اللبنانية، مغردًا “فوز فرقة” مياس “فِيْ أهم عرض دولي للمواهب مصدر فخر للشعب اللبناني، ومبروك للشاب ماياس ومدربهم وضباطهم. للفرقة على هذا النجاح وشكراً لكَمْ على مجهُودكَمْ وإبداعكَمْ لأنكَمْ زرعت الأمل والنور فِيْ قلوبنا جميعاً.