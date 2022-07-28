فوز العتيبي تنشر فِيْديو لـ”مالوما” وهُو يلتقط لباسا تحتيا.. وتؤكد أنا سبب شهرته

انتقد رواد مواقع التواصل الاجتماعي الشهِيْرة، مواقع التواصل الاجتماعي السعودية، فوز العتيبي، بعد نشره جزءًا من حفل للنجم الكولومبي مالومة، وأكد أنه سبب شهرته فِيْ الشرق الأوسط.

شاركت فوز العتيبي متابعيها عبر حسابها على تطبيق “سناب شات”، مقطع فِيْديو أثناء سيرها فِيْ شوارع إسبانيا مع زوجها أحمد الموسى، مشيرة إلَّى أنه إذا كان اسم معلومة هُو من يقود الصيحة ؛ يجب أن يعلم الجميع أنها السبب وراء ذلك، لشهرتها الواسعة.

قال العتيبي إذا كانت مالوما مشهُورة فهِيْ سند معَنّْوي له وبصراحة أقسم بالله والله أكبر.

تفاعل المتابعون من خلال السخرية من الثقة الكبيرة التي تتمتع بها فوز فِيْ نفسها، خاصة وأن مالوما معروفة فِيْ جميع أنحاء العالم لفترة طويلة. كتب أحدهم “مالوما مالوما، ديوس مالوما … الشهرة تصل.

وعلق آخر “إن شاء الله معروف ومشهُور أمامك يا شيخة.

لم يكن هذا هُو الشيء الوحيد الذي أثار استياء متابعي فوز، لكنهم أصبحوا أكثر غضبًا بعد أن نشرت مقطع فِيْديو لمالوما وهِيْ تلتقط ملابس داخلية سوداء لأحد المعجبين الذي رمى بها على خشبة المسرح، فامسك بها بيديه ووضعها على خشبة المسرح. فِيْ جيبه.

أرسل أحد مستخدمي تويتر بلاغًا إلَّى الهِيْئة العامة للإعلام المرئي والمسموع يطلب منهم محاسبة العتيبي على مخالفة الآداب العامة، حيث كتب “بعد التحية. الجدار مصور لحفلة حضرها بهذه الرؤية القذرة”. .الملابس الداخلية !! هناك معايير للمواد المنشورة !! “

أثارت العتيبي وزوجها جدلًا مؤخرًا بعد عودتهما، بعد تبادل الاتهامات العلنية على مواقع التواصل الاجتماعي وتصريحاتهما حول الانفصال، وأكد العتيبي أنه ينتظر الحصول على حقوقه المشروعة، فِيْ التوكيل. لاستكَمْال أوراق الطلاق الخاصة بك.

ووثق العتيبي الصور ومقاطع الفِيْديو مع أحمد الموسى وعلق على حسابه على سناب شات “فرحتكَمْ، والله واصل حبيبي.