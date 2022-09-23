فوز الفهد تضع طفلتها الثانية.. واسمها يثير استغراب الجمهُور

استقبلت الفاشينية الكويتية نجمة التواصل الاجتماعي فوز الفهد وزوجها رجل الأعمال عبداللطيف الصراف طفلهما الثاني أمس الخميس.

اسم الفتاة يثير الجدل

وأعلن فوز الفهد الخبر السعيد لمتابعيه عبر حسابه بموقع “انستجرام”، وكشف عَنّْ اسم ابنته التي أطلق عليها اسم “فويس”.

كَمْا شارك ببطاقة كتب فِيْها “الحمد لله على الهدية الجميلة والعظيمة .. باركنا بحمد الله وكرمها مع فتاة (فوز عبد اللطيف الصراف)”.

وتابع محاميه “اللهم ارزقه جمال الخلق والأخلاق، وقوة الدين والبدن، وسعادة الدنيا والآخرة”.

رد فعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي

أثار اختيار اسم ابنتها انتصار على اسمها الجدل، وانقسم رواد مواقع التواصل بين مؤيدين ومنتقدين، حيث أشار البعض إلَّى أنها تحاول السير على خطى مشاهِيْر مواقع التواصل الاجتماعي وفنانين آخرين. الذين أطلقوا على بناتهم أسماء مشابهة لأسمائهم، مثل الكويتية الدكتورة خلود، والفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز، والفنانة اللبنانية نيكول سابا، والفنانة المصرية آيتن عامر.

وعلق أحد المتابعين “يا أخي كَيْفَ تشعرين بإذلال من يسمون بناتهم على اسمها وخلود والممثلة مها ملزمة بمنعها”.

سخرت إحداهن من اختيار ابنتها لاسمها، مشيرة إلَّى أنها كانت تحاول تأكيد حب زوجها لها، فكتبت “حركات المشاهِيْر تمنعَنّْي من الرد على فتاة اسمها باسمي. قلت إن زوجي مات أنا ولاسمي “.

من ناحية أخرى باركها أحد محبيها وكتب مبروك أحلى أم حبيبي فوز الصغير الذي جعلها من أحفادها الصالحين وأحلى نصر صغير.

فوز الفهد تعلن حملها

يأتي خبر ولادة فوز الفهد بعد أشهر من إعلانها حمل طفلتها الثانية، فِيْ فِيْديو مؤثر، عرضت فِيْه بطنها على أنغام أغنية المغنية “لا أستطيع المساعدة فِيْ الوقوع فِيْ الحب”. . أمريكي. هالي رينهارت. .

ويظهر فوز فِيْ الفِيْديو وهُو يداعب ابنه “أحمد” الذي كان يرتدي أيضًا ملابس بيضاء تتكون من قميص وبنطلون أبيض، ليكشف لاحقًا أنه يعاني من انتفاخ فِيْ معدته بدأ يلمسها بكلتا يديه بحب ولطف. .، وظهرت علامات السعادة على وجهه.

وختم الفِيْديو بعبارة “عائلتنا تكبر”، وأرفقها بتعليق “الحمد لله”.