فوز ياسمينة زيتون بلقب ملكة جمال لبنان 2022 بالفيديو، فازت الفنانة ياسمينة زيتون بلقب ملكة جمال لبنان في الحفل الذي تم إقامته في العاصمة اللبنانية بيروت، حيث أن ياسمينة زيتون هي الأن ملكة جمال لبنان لعام 2022، ويذكر أن الحفل الصاخب الذي كان برعاية الفنانة نانسي عجرم قد حظي على متابعة ومشاهدة مئات الآلاف من الناس.

فوز ياسمينة زيتون بلقب ملكة جمال لبنان

في سياق متصل فقد تفوقت اللبنانية ياسمينة زيتون على ما يقرب من 17 مشتركة في لقب ملكة جمال لبنان للعام 2022، حيث أنها حظيت على أكبر عدد من الأصوات متفوقا على جميع أقارنها ممن تنافسوا في هذا الحفل، ويذكر أن حفل ملكة جمال لبنان قد توفق طيلة الثلاث سنوات الأخيرة بسبب فيروس كورونا، إلى أن هذا العام قد رجع بصخب كبير جدا، ونجاح عالي جدا، وقد استطاعت الرائعة ياسمينة من الظفر بالقب الغالي هذا العام 2022.

ياسمينة زيتون لقب ملكة جمال لبنان 2022

كان ضيف الشرف الذي أحيا حفل ملكة جمال لبنان هذا العام 2022، هي الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، وقد كان الحفل بشهادة الكثير من الحفلات المميزة، ويرجع السبب في أن الحفل هو الأول منذ ثلاثة سنوات، في حيث تم نقل الحفل عبر البث المباشر، عبر القناة اللبنانية الأل بي سي، وقد شوهد من قبل جميع اللبنانيين وبعض الأشخاص في الوطن العربي.

فوز ياسمينة زيتون بلقب ملكة جمال لبنان 2022 بالفيديو

حقق فيديو فوز اللبنانية ياسمينة زيتون لقب ملكة جمال لبنان العديد من المشاهدات في وقت قصير جدا، حيث أن اللقب الغالي كانت تستحقه وبجدارة، وسنقوم في أسفل المقال بارفاق الفيديو المباشر لفوزها، ويمكن متابعة الفيديو عبر النقر على الفيديو أسفل المقال.

بهذا نكون قد وصلنا بكم إلى ختام المقال الذي حمل عنوان فوز ياسمينة زيتون بلقب ملكة جمال لبنان 2022 بالفيديو، حيث أرفقنا لكم فيديو الفوز كامل وبعض الأغاني للفنانة نانسي عجرم التي كانت في هذا الحفل قد غنت ألبومها الجديد، وقد كان حفلا صاخبا وناجحا عبر البث المباشر في القنوات اللبنية.