فوضى سلاسل الإمداد.. هل استفادت الصين من سياسة “صفر كوفِيْد”

بدأت فوضى سلسلة التوريد التي تتخذ من الصين مقراً لها هذا العام بإغلاق شنغهاي لمدة شهرين بسبب تفشي فِيْروس كورونا هذا العام.

تقع سيتشوان فِيْ خضم أسوأ موجة حرارة تشهدها الصين على الإطلاق، مما يضغط على سلاسل التوريد المتضررة بالفعل من فِيْروس كورونا والجغرافِيْا السياسية.

فِيْ مواجهة عمليات الإغلاق الناجمة عَنّْ فِيْروس كورونا، وتصاعد التوترات بين الولايات المتحدة والصين، وانقطاع التيار الكهربائي الذي لا نهاية له فِيْ قلب الصين، تستكشف الشركات كَيْفَِيْة تحويل سلاسل التوريد الخاصة بها بعيدًا عَنّْ الصين.

تفكر الشركات خارج الصين

يوم الأربعاء الماضي، ذكرت صحيفة سانكي اليابانية أن شركة هُوندا لصناعة السيارات تدرس بناء سلسلة إمداد موازية خارج الصين لتقليل اعتمادها على البلاد.

حوالي 40 ٪ من إنتاج شركة صناعة السيارات حاليًا فِيْ الصين ؛ فِيْ ذلك الوقت، وصف متحدث باسم شركة هُوندا الخطة بأنها “تحوط ضد المخاطر”، لكنه قال إنها “ليست ملزمة بالكامل” للتنفِيْذ.

كَمْا تفكر شركة السيارات الشريكة Mazda فِيْ نقل الإنتاج خارج الصين ؛ فِيْ وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت الشركة عَنّْ خسارة تشغيلية قدرها 115 مليون دولار للربع السابق بسبب عقبات الإنتاج التي تسببت فِيْ إغلاق الصين لفِيْروس كورونا.

رداً على ذلك، قالت الشركة إنها ستبني مخزونات من المكونات فِيْ اليابان وتبحث عَنّْ تصنيع جديد خارج الصين.

أبل والتصنيع خارج الصين

تستثمر Apple أيضًا فِيْ التصنيع خارج الصين ؛ ذكرت بلومبرج يوم الثلاثاء أن العملاق سيبدأ فِيْ إنتاج أجهزة iPhone فِيْ الهند بعد شهرين من طرح الأجهزة لأول مرة فِيْ الصين.

جاءت هذه الأخبار فِيْ أعقاب تقرير من Nikkei Asia الأسبوع الماضي بأن الموردين الفِيْتناميين سوف يصنعون أجهزة MacBooks و Apple Watches لأول مرة.

تصنع فِيْتنام بالفعل منتجات أقل تطوراً من Apple، مثل سماعات الرأس اللاسلكية، لكن Apple لم تعلق على أي من التقريرين.

التقارير الأخيرة تضيف إلَّى الاتجاه المستمر منذ شهُور للشركات التي تزن بدائل للصين ؛ صرح صانع صلب ياباني لبلومبرج فِيْ وقت سابق من هذا العام أن الشركات اليابانية تتطلع إلَّى إعادة التصنيع إلَّى الوطن بسبب قيود سلسلة التوريد والجغرافِيْا السياسية.

بعض الشركات الموجودة فِيْ هُونغ كونغ والبر الرئيسي للصين تستكشف نقل الإنتاج خارج الصين.

مسح هام

أفاد مسح أجري فِيْ يونيو أن 25٪ من شركات الخدمات الأجنبية و 20٪ من المصنعين الأجانب يفكرون فِيْ تقليص خططهم للاستثمار فِيْ الصين. وذكر أيضًا أن حوالي ربع الشركات المصنعة تحقق فِيْ نقل التصنيع العالمي إلَّى خارج البلاد.

تستعد دول مثل فِيْتنام والهند والمكسيك لجني فوائد تنويع سلسلة التوريد، حيث تجتذب المكسيك بالفعل استثمارات كبيرة من شركة Mattel وشركة Amperex Technology الصينية لصناعة البطاريات المعاصرة لبناء مصانع جديدة.

وبدأت فوضى سلسلة التوريد التي تتخذ من الصين مقرا لها هذا العام بإغلاق شنغهاي لمدة شهرين بسبب تفشي فِيْروس كورونا هذا العام.

تعد المدينة مركزًا صناعيًا رئيسيًا وميناءًا، مما يجعلها عقدة مهمة فِيْ سلسلة التوريد العالمية ؛ وأدت عمليات الإغلاق بسبب الفِيْروس إلَّى تعليق المصانع وقيدت العمليات فِيْ ميناء المدينة.

أدى ذلك إلَّى انخفاض أرباح شركات مثل Tesla، التي أبلغت عَنّْ أول انخفاض لها على الإطلاق فِيْ الأرباح بسبب ما أطلق عليه الرئيس التنفِيْذي Elon Musk “جحيم سلسلة التوريد”.

انتهى إغلاق شنغهاي رسميًا فِيْ 1 يونيو، لكن المسؤولين الصينيين استمروا فِيْ فرض عمليات إغلاق مفاجئة بعد عدد قليل من الحالات، مما أدى إلَّى تعطيل العمليات فِيْ مدن مثل ييوو، موطن أكبر سوق للسلع الصغيرة فِيْ العالم ومصدر رئيسي لمنتجات التجارة الإلكترونية العالمية. شركات

سلاسل الإمداد والجفاف

الطقس القاسي هُو أحدث تهديد لسلاسل التوريد ؛ أدى الجفاف الذي طال أمده إلَّى خفض توليد الطاقة فِيْ مقاطعة سيتشوان، وهِيْ مركز رئيسي لتصنيع السيارات يعتمد على الطاقة الكهرومائية فِيْ 80٪ من احتياجاتها من الكهرباء.

وفِيْ الوقت نفسه، يرتفع الطلب على الكهرباء مع قيام السكان بتشغيل مكَيْفَات الهُواء للحفاظ على درجات الحرارة باردة.

فِيْ الأسبوع الماضي، طلب المسؤولون من المصانع الحد من عملياتها لتوفِيْر الكهرباء للمنازل ؛ وفِيْ الوقت نفسه، أعلنت مدينة تشونغتشينغ، وهِيْ مركز لتصنيع السيارات فِيْ الصين، أنها ستمدد انقطاع التيار الكهربائي للمصانع إلَّى أجل غير مسمى.

مددت سيتشوان المجاورة انقطاع التيار الكهربائي حتى يوم السبت الماضي. كان من المفترض أن تحصل المصانع على الكهرباء يوم الخميس، لكن قلة الأمطار أجبرت المسؤولين على تمديد انقطاع التيار الكهربائي.