فوضى “سلاسل التوريد” العالمية تخنق الطاقة والسيارات

زادت تداعيات أزمة سلسلة التوريد العالمية لتمتد إلَّى قطاعي الطاقة والسيارات، مما يهدد زيادات جديدة فِيْ الأسعار على مستوى العالم.

يبدو أن أزمة سلسلة التوريد التي شهدها العالم فِيْ عام 2022، مع ارتفاع الطلب العالمي، كانت مقدمة بسيطة للواقع الحالي للحركة العالمية للسلع.

تراجعت مبيعات ثلاث شركات سيارات ألمانية بسبب نقص الرقائق الإلكترونية بالإضافة إلَّى تعطل سلاسل التوريد، بحسب بيانات رسمية.

أعلنت فولكس فاجن أنها باعت 78281 سيارة جديدة فِيْ الولايات المتحدة فِيْ الربع الثاني بانخفاض نحو الثلث عَنّْ نفس الفترة من العام الماضي.

سجلت BMW انخفاضًا حادًا فِيْ مبيعات الولايات المتحدة، حيث باعت 78905 سيارة BMW، بانخفاض نسبته 18.3٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وألقت الشركة باللوم على مشاكل الشحن فِيْ الانخفاض، على الرغم من أنها أشارت إلَّى زيادة مبيعات السيارات متعددة الاستخدامات. وانخفضت مبيعات سيارات “ميني” التابعة لمجموعة BMW بمقدار النصف تقريبًا.

كَمْا تراجعت مبيعات شركة أودي التابعة لفولكس فاجن بنسبة 28٪ إلَّى 48،049 سيارة فِيْ الأشهر الثلاثة المنتهِيْة فِيْ نهاية يونيو.

فِيْ الوقت نفسه، أظهر تقرير رسمي أن مؤشر المعهد الأمريكي لإدارة التوريد لمديري المشتريات التصنيعي فِيْ الولايات المتحدة انخفض هذا الشهر إلَّى 53 نقطة، وهُو أدنى مستوى له منذ يونيو 2022، بسبب أزمات الإمداد العالمية.

فِيْ فرنسا، يبدو أن سلاسل التوريد فِيْ قطاع الطاقة ستتعرض لضربة كبيرة، حيث اضطرت شركة ExxonMobil الأمريكية لتقييد عمليات بعض منتجات الوقود من إحدى مصافِيْها الفرنسية بسبب الإضراب.

وقالت الشركة فِيْ رسالة بالبريد الإلكتروني إنها ستتوقف عَنّْ العمل فِيْ مصفاة فوس فِيْ الأيام المقبلة، وأن عمليات التنزيل قد توقفت بالفعل.

تتزامن هذه الانقطاعات فِيْ إمدادات الوقود مع وصول أسعار البنزين والديزل إلَّى مستويات قياسية فِيْ محطات البنزين فِيْ جميع أنحاء أوروبا، وكذلك ارتفاع قياسي لهامش المنتجين.

يواجه قطاع التصنيع، الذي يشكل 12 فِيْ المائة من الاقتصاد الأمريكي، تحديات من اختناقات سلسلة التوريد المتجددة بسبب الُغُزو الروسي لأوكرانيا وسياسة الصين الصارمة لاحتواء COVID-19.

كَمْا تعرقل سلاسل التوريد الحالية بسبب العقوبات الغربية على موسكو، وعدم قدرة دول العالم على إجراء معاملات تجارية بعيدًا عَنّْ النفط والغاز، بسبب حجب معظم البنوك الروسية عَنّْ نظام سويفت للتحويلات المالية.

ما هِيْ سلاسل التوريد العالمية

إنها الشبكة التي تربط جميع الأطراف التي تتعامل معها الشركة لتسليم منتجاتها إلَّى المستهلك النهائي.