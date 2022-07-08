فوق ⁧جبل الرحمة.. ضيوف الرحمن يبتهلون بالدعاء

يركض ضيوف الرحمن إلى جبل الرحمة يوم عرفات رافعين كفيهم، داعين الله أن يتقبل حسناتهم ويغفر ذنوبهم.

فيديو | ينتظرون رحمة ربهم. يصلّي ضيوف الرحمن على جبل الرحمةيوم # ARAFFA # سلام_آمن #الإخبارية pic.twitter.com/m6fagrp6X7

– قناة إخبارية (alekhbariyatv) 8 يوليو 2022

يتطلع ضيوف الرحمن إلى يوم عرفة لتسلق جبل الرحمة والإخلاص في الدعاء والاجتهاد في العبادة في هذا اليوم الذي يعتبر أفضل يوم طلعت فيه الشمس.

وصف جبل الرحمة

من المعروف أن عرفات أو عرفات اسم عند معظم العلماء لأن المشعر هو المكان الوحيد للحج خارج الحرم وهو سهل مع جبل عرفات يسمى جبل الرحمة الذي يبلغ ارتفاعه 30 مترًا، ويمكن قمته. (91) خطوة. ويتوسطها عمود طوله 4 أمتار، بينما يحيط بعرفات قوس من الجبال وحبله وادي أرنا. تقع على الطريق السريع. بين مكة المكرمة والطائف حوالي 15 كيلومترًا شرق مكة المكرمة و 10 كيلومترات من مشعر منى و (6) كيلومترات من مزدلفة بمساحة تقدر بـ (4 أطنان و 10) كيلومترات مربعة.

وعرفات جبله الشهير وهو تل صغير يصعد عليه بعض الحجاج يوم توقفهم. إن الوقوف على الجبل ليس من واجبات الحج على وجه الخصوص، لأنه قال صلى الله عليه وسلم (وقفت هنا عند عرفات، وعرفات كله وقفة).