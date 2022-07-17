فى 3 ايام .. تطويل الرموش والحواجب وتكثيفها بخلطة يابانية جبارة غير مكلفة ولن تصدقى طول رموشك وكانك وضعتى رموش اصطناعية

فِيْ 3 أيام، تطول الرموش والحواجب وتثخن. اقامة إطالة الرموش وتثخين الحاجب. من الجمال على وجه المرأة العيون هِيْ التي تظهر بشكل كبير جمال الشخص وتزيد من سحر الوجه، ولا يتعلق الأمر بالفتيات فقط، بل يتطلب الأمر أيضًا تكثيف الرموش للرجال الذين يعانون من الشعر الفاتح فِيْ العينين.

فِيْ 3 أيام، تطول الرموش والحواجب وتثخن.

من الممكن أن تكون الرموش أفتح مع تقدم العمر، وإذا كنت من الشقراوات الذين يعانون من مشكلة الرموش القصيرة والحواجب الفاتحة، فقد تضطر إلى اللجوء إلى المنتجات الجاهزة التي تباع فِيْ الصيدليات أو فِيْ المتاجر المتخصصة فِيْ بيع الرموش ومستحضرات التجميل. لكن هذه المنتجات عادة ما تحتوي على الكثير من المركبات الضارة، لذلك كان للوسائل الطبيعية تأثير أكثر إيجابية، رغم أنها تحتاج إلى انتظام لفترة طويلة، وهنا العديد من الوصفات لإطالة الرموش وتكثيف الحواجب.

استخدام زيت الخروع لتنمية الرموش والحواجب

يوصى غالبًا باستخدام زيت الخروع لتدليك الشعر الضعيف، عند وضع كَمْية كافِيْة منه كَمْا هُو على كرة قطنية نظيفة أو على فرشاة بها نصف ملعقة كبيرة من فِيْتامين إي لدوره فِيْ تحسين تدفق الدم إلى الجسم. جذور شعر الحاجبين، كَمْا تساعد فِيْ القضاء على الكائنات الحية الدقيقة التي تمنع نمو الشعر.

استخدام زيت الزيتون لتكثيف الرموش والحواجب

تساعد مركبات فِيْتامين أ وفِيْتامين هـ الموجودة فِيْ زيت الزيتون على تعزيز النمو، وهِيْ من أقدم طرق الاستخدام، ويجب أيضًا أن تضع فِيْ اعتبارك أنك تستخدم هذه الطريقة قبل النوم مباشرةً، للتأكد من أن الزيت يتفاعل مع الرموش للحصول على أفضل النتائج.

استخدام الصبار لتكثيف الحواجب والرموش

يساهم الصبار فِيْ يكثف شعر الرموش يزيد من لمعانها الطبيعي، ويطيلها فِيْ وقت قصير، وكل من يراك سيلاحظها، وتحتوي على العناصر الغذائية التي تحتاجها الرموش..

كيفِيْة استخدام الصبار على الرموش والحواجب

امزج بملء وعاء صغير من هلام الصبار بكَمْية كافِيْة من زيت الخروع وصب كبسولتين من فِيْتامين هـ وضعيهما على الحواجب والرموش.

الطريقة الثانية لتكثيف الرموش بالصبار

تحضير المكونات التالية

3 ملاعق كبيرة من جل الصبار.

زيت القندس.

جل النفطي.

كيف تستعمل

قم بتخزين الخليط فِيْ وعاء معقم مناسب لاستخدامه مرة أخرى يوميًا قبل النوم.