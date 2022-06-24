فيتامينات للوجه النحيف – النظام الغذائي السيئ وغير المتوازن يتسبب في معاناة الجسم بشكل عام والوجه بشكل خاص من نقص في أنواع معينة من الفيتامينات، والتي يصنف بعضها على أنها ذات تأثير قوي ومباشر على حجم الوجه. لذلك سنذكر فيما يلي أهم الفيتامينات التي يجب الاهتمام بها في النظام الغذائي لوجه أكثر امتلاءً.

الفيتامينات للوجه النحيف

فيتامين أ يصنف فيتامين أ كمضاد للأكسدة ومكافح مثالي ضد الخلايا والأنسجة المسببة للأمراض وعلامات الشيخوخة والتجاعيد. لذلك ستجد أن تضمينه في نظامك الغذائي يحسن ترطيب البشرة وملمسها، بالإضافة إلى زيادة امتلاء الوجه تدريجيًا.

فيتامين ج هو مضاد طبيعي للأكسدة معروف بقدرته على محاربة الالتهابات وحماية البشرة من أشعة الشمس الضارة، بالإضافة إلى كونه مصدرًا مهمًا للكولاجين في الجسم، وتكمن أهمية الكولاجين في الحفاظ على مرونته. ونضارة البشرة وبالتالي امتلائها.

فيتامين (هـ) ينعكس دور فيتامين (هـ) في ترطيب بشرة الوجه وخاصة إعطائها الشبع المطلوب ومحاربة علامات الشيخوخة بجميع أنواعها وهذا الدور المهم الذي يلعبه فيتامين (هـ) دفع الخبراء إلى الاتصال بالجمال. فيتامين.

– نصائح لتسمين الوجه

فيما يلي نذكر بعض النصائح المهمة في مجال تسمين الوجه