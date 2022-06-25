فيتامين ب1 لزيادة الطاقة والحيوية

يرتبط فيتامين ب 1 ارتباطًا وثيقًا بالميتوكوندريا، عامل الطاقة في الخلية، خاصة في التنفس الخلوي، الذي يستخدم الأكسجين لحرق الطعام وتحويله إلى طاقة.

يتم إرفاق خمسة إنزيمات مختلفة به. الأول هو ببساطة تكسير الطعام وتحطيم ذرات الكربون.

من خلال إطلاق طاقة مثل ATP وهي عملة طاقة الجسم، إلى جانب الإنزيمات للمساعدة، هذا في الواقع مهم للغاية،

أيضًا، كلما زادت كمية الكربوهيدرات التي تتناولها، كلما احتجت إلى المزيد من فيتامين B1. إذا كنت تتبع نظام الكيتو، فأنت بالتأكيد لا تحتاج إلى الكثير، لكنني أوصي بالحصول على بعض.

لأن B1 يشبه المكمل المضاد للإجهاد الذي يمكن أن يمنحك القدرة على التحمل.

إذا كنت تتناول B1، فإنني أوصي أيضًا بتناول مجموعة كاملة من الفيتامينات.

هناك مصادر طبيعية أخرى، فإذا تناولت الكثير من الفيتامينات على مدى فترة زمنية طويلة، فقد يؤدي ذلك إلى نقص في بعض الفيتامينات الأخرى، لذلك أفضل تناول المجموعة الكاملة من الفيتامينات.

يجب أن تؤخذ B1 قبل نصف ساعة من بدء التمرين، ستشعر أن طاقتك ستزداد، وبالتالي سيكون لديك المزيد من القدرة على التحمل.

مصادر فيتامين ب 1