فيتوريا وجهاز المنتخب في مباراة سموحة وسيراميكا

تواجد مدرب المنتخب البرتغالي روي فيتوريا ومساعده بالجهاز الفني في استاد الإسكندرية لحضور مباراة سموحة ضد سيراميكا كليوباترا في الجولة 29 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

يستعد البرتغالي لبدء جولة تشمل مراقبة جميع أندية الدوري المصري الممتاز خلال الفترة المقبلة.

يحضر فيتوريا اليوم الخميس مباراتين بالدوري المصري لمواجهة سموحة ضد سيراميكا كليوباترا الساعة 630 مساء على استاد الإسكندرية.

بعد ذلك، يتوجه الجهاز الفني للمنتخب المصري إلى ملعب برج العرب الساعة 900 مساءً لحضور مباراة المصري وطلعة الجيش.

ويلتقي فيتوريا عماد النحاس مدرب الاتحاد ونونو الميدا مدرب فاركو وأخيرا عبد الحميد بسيوني مدرب سموحة.

تولى فيتوريا رسميا مهامه على رأس التوجيه الفني للمنتخب المصري، ابتداء من أغسطس الجاري، بعد أن عينه الاتحاد المصري لكرة القدم في يوليو الماضي.