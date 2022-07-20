فيتوريا يتحدث عن تدريب منتخب مصر ويوجه رسالة للجماهير

وتحدث المدرب البرتغالي روي فيتوريا، المدرب الجديد للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، عن تعيينه لتولي التوجيه الفني لفريق الفراعنة خلال الفترة المقبلة.

عين الاتحاد المصري لكرة القدم روي فيتوريا لتدريب المنتخب المصري لمدة 4 سنوات قادمة حتى عام 2026.

وقال فيتوريا في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الحالي “أنا سعيد جدًا لوجودي في نظام كرة القدم المصري، مشيرًا إلى أنه سيبذل قصارى جهده لقيادة الفريق إلى نتائج جيدة وإنهاء منصة التتويج”.

وأعرب فيتوريا عن اعتزازه بتدريب المنتخب المصري، مشيرا إلى أنهم سعداء بتلقي عرض من الاتحاد المصري لكرة القدم، وأن حازم إمام عضو الجابالية أجرى معه حديثًا رائعًا شجعه على قبول المهمة. . وقيادة فريق الفراعنة.

وتابع “حازم إمام تحدث معي بطريقة رائعة ووصف المشروع للمرحلة المقبلة، وانطباعي عن الشعب المصري أنهم يحبون التحديات ويحبون كرة القدم”.

وتابع “عندما أخبرني حازم إمام أن مشروع المنتخب المصري يحظى بدعم 100 مليون مصري، قبلت على الفور”.

وقال “أحب العمل مع الشباب، ومشروعنا للأعوام الأربعة القادمة يدعم أفكاري ومن خلاله سنحقق أهدافنا”.

وتابع “اللاعب المصري يتمتع باحترافية كبيرة ويمكن أن يتطور بمرور الوقت، وبالتدريج سنحاول العمل على تطوير اللاعبين بالرؤية والطريقة التي سنعمل بها”.

وأضاف “تتمتع مصر بمستوى رائع من لاعبي كرة القدم، لكن يجب أن نعمل على تطوير وتحسين أداء وجودة اللاعبين”.

وتابع في تصريحاته مخاطبا حديثه لوسائل الإعلام والجمهور المصري “الآن أصبحت مصريًا مثلكم وأحتاج إلى دعمكم في الفترة المقبلة. لا أحد يستطيع العمل بمفرده وأتمنى دعمكم لتحقيق ما تريدونه. نتوقع .. “بمستوى متميز ونتائج جيدة”.

أنهى الاتحاد المصري لكرة القدم رسميا عقده مع فيتوريا لقيادة المنتخب المصري خلفا للمدرب السابق إيهاب جلال، العقد يمتد للأربع سنوات المقبلة ولديه 4 مساعدين برتغاليين في طاقمه التدريبي بينهم مدرب حراس المرمى.