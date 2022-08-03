فيتوريا يحدد 3 شروط لاختيار المدرب المصري في جهازه المعاون

وضع المدرب البرتغالي روي فيتوريا ثلاثة شروط لاختيار المدرب المصري في الجهاز الفني المساعد له بالفرعون.

اشترط فيتوريا أن يكون مساعده المصري مدربًا ذا خبرة أفريقية، وأن يتولى التوجيه الفني للفرق أو الفرق الكبيرة خلال مسيرته التكوينية.

كما طلب المدرب البرتغالي أن يكون مساعده المصري الذي سبق له العمل مع مدربين أجانب ونجح معهم.

محمد يوسف، مدرب الأهلي السابق، هو الأقرب للانضمام إلى الجهاز الفني لفريق روي فيتوريا في مصر.

وسبق أن عمل محمد يوسف في الجهاز الفني للأهلي مع بعض المدربين الأجانب، ومنهم البرتغالي مانويل خوسيه، الذي فاز معه بالعديد من البطولات.

كما قاد محمد يوسف فريق الأهلي إلى لقب دوري أبطال إفريقيا 2013.

وهناك بعض الأسماء المقترحة للانضمام إلى الجهاز الفني الجديد للفريق، منها محمد شوقي، مساعد كارلوس كيروش، المدرب السابق للمنتخب المصري، وكذلك عبد الستار صبري.

ومن المتوقع أن يجلس فيتوريا المدرب المصري في جهازه المساعد خلال الأيام المقبلة.