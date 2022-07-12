فيتوريا يحضر نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك

روي فيتوريا مدرب النصر السعودي

قرر المدير الفني الجديد للمنتخب المصري، راي بيتوريا، حضور نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك، والمقرر إقامته في 21 يوليو.

ويواجه الأهلي الزمالك في نهائي كأس مصر النسخة القديمة يوم 21 يوليو الجاري بين الفريقين على أرض استاد القاهرة.

وأبلغ فيتوريا الاتحاد المصري لكرة القدم أنه سيحضر هو ومساعده الطاقم التدريبي المباراة من استاد القاهرة للوقوف على مستوى لاعبي الأهلي والزمالك في تلك المباراة.

أنهى مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة جمال علام، إجراءات التعاقد مع البرتغالي روي فيتوريا، الذي سيتولى التوجيه الفني للفريق الأول المصري للسنوات الأربع المقبلة.

فيلق مساعد فيتوريا سيكون له أربعة مساعدين برتغاليين في السلك المساعد، بما في ذلك مدربان ومحلل أداء ومدرب حراس مرمى.