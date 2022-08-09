فيتوريا يختار أفضل لاعب في مصر

أكد الإعلامي أحمد حسام ميدو أن المدرب البرتغالي روي فيتوريا مدرب المنتخب المصري اختار أحمد سيد زيزو ​​نجم الزمالك وصاحب هدافي الدوري كأفضل لاعب في مصر.

وأشاد ميدو بلاعب فريق الزمالك أحمد سيد زيزو ​​الذي أظهر تألقًا كبيرًا في فوز الزمالك 5-صفر على المقاصة في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، بعد تسجيله ثلاثية وتحويل هدفين.

وقال ميدو في تصريحات متلفزة “أحمد سيد زيزو ​​، صناعته لهدف سيف الجزيري، يؤكد أنه دائما لديه أخطاء ويخدم المجموعة، رغم منافسة زيزو ​​على لقب الهداف”.

وأوضح “زيزو لاعب أوروبي في الدوري المصري، ليس فقط في لعبته ولكن أيضًا في عقليته، وإذا كان لدينا 8 لاعبين مثل زيزو ​​في المنتخب المصري، سنكون في مكان آخر”.

وشدد على أن “زيزو لا يمكن أن يأكل النقانق حفاظًا على نفسه، ولهذا فهو أبرز لاعب على المستوى البدني في الدوري المصري، يحافظ على نفسه في الهواء وفي الميدان”.

وختم “كرة القدم ليست فقط في الملعب. كرة القدم لها احتياجات وتدريبات كثيرة خارج الملعب، وقال فيتوريا مشاهدة إحدى مباريات الزمالك، وقال إن زيزو ​​هو أفضل لاعب في مصر وتفاجأ بفشله في البرتغالي. الدوري.