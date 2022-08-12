فيتوريا يزور النادي الأهلي ويجتمع بسواريش

تواجد مدرب المنتخب البرتغالي روي فيتوريا، الجمعة، بمقر النادي الأهلي.

التقى فيتوريا بالجهاز التدريبي للأهلي بقيادة البرتغالي ريكاردو سواريس، بحضور عامر حسين عضو اتحاد الكرة، وسيد عبد الحفيظ مدير كرة القدم بالنادي.

رحب النادي الأهلي بزيارة روي فيتوريا مدرب المنتخب المصري وأرنالدو تيكسيرا المدير الفني للمنتخب.

وقام المنتخب الوطني بجولة في ملعب التدريب وغرف تبديل الملابس بالنادي الأهلي.

وتحدث سواريس مدرب فيتوريا والأهلي البرتغالي عن بعض الأمور الفنية المتعلقة بالأحمر والدوري المصري ومستوى بعض اللاعبين.

ويستعد الأهلي لمواجهة مصر المقاصة، الأحد المقبل، في منافسات كأس مصر، في تمام الساعة الثامنة مساءا، في اليوم السادس عشر من بطولة كأس مصر.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في ترتيب الدوري المصري برصيد 62 نقطة.

الزمالك يتصدر ترتيب الدوري المصري برصيد 72 نقطة من 30 مباراة.

بينما يحتل بيراميدز المركز الثاني في ترتيب الدوري المصري برصيد 65 نقطة.

🔴📸 | فيتوريا يزور نادي الأهلي ويلتقي سواريش 🇪🇬

كان المدرب البرتغالي روي فيتوريا حاضرا بالنادي الأهلي والتقى بالجهاز الفني للأهلي بقيادة ريكاردو سواريس بحضور عامر حسين عضو اتحاد الكرة وسيد عبد الحفيظ. مدير كرة القدم.#EFA pic.twitter.com/8wujdn1zOk

– EFA.eg (EFA) 12 أغسطس 2022