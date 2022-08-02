فيتوريا يطلب الإجتماع بجميع مدربي الدوري المصري

طلب روي فيتوريا، المدير الفني البرتغالي، مدرب المنتخب المصري، تحديد موعد للقاء جميع مدربي الدوري المصري الممتاز خلال الأيام المقبلة.

وبحسب الاتحاد المصري لكرة القدم، يعتزم فيتوريا الاجتماع على انفراد مع مدربي فرق الدوري المصري الممتاز، للتشاور في جميع الأمور الفنية والاستماع إلى وجهات نظرهم، إما عن طريق الاجتماع مع البعض أو عن طريق التواصل عبر الهاتف.

طلب فيتوريا تقويمًا لجميع الأيام المتبقية من الدوري المصري الممتاز هذا الموسم، لمتابعة جميع المباريات في المسابقة، ويفضل فيتوريا متابعة جميع المباريات من الميدان لمعرفة مستوى اللاعبين بدقة.

وأكد اتحاد الكرة أن المدرب البرتغالي طلب تقريراً كاملاً عن الدوري “بريميوم بي”، لتحديد آلية متابعته عن كثب الموسم المقبل.

وتولى فيتوريا تدريب المنتخب المصري في أغسطس الماضي بعد أن عينه اتحاد الكرة في يوليو الماضي.