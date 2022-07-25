فيتوريا يفاضل بين هذا الثنائي للتواجد في جهازه المعاون

قال الصحفي عمر ربيع ياسين، إن المدرب البرتغالي روي فيتوريا، أول فريق كرة قدم مصري، يختار بين ثنائي للانضمام إلى طاقمه المساعد خلال الفترة المقبلة.

عين الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام البرتغالي روي فيتوريا لتولي التوجيه الفني للمنتخب المصري لمدة 4 سنوات.

وقال عمر ياسين في تصريحات إذاعية “روي فيتوريا مدرب المنتخب المصري يفضل بين عبد الستار صبري نجم الفراعنة البرتغالي السابق بنفيكا ومحمد شوقي نجم الأهلي السابق”. في جهازه المساعد.

وأشار إلى أن الاتحاد المصري لكرة القدم رشح عبد الستار صبري ليكون مدربا البرتغالي روي فيتوريا مدربا للمنتخب المصري.

وتابع “محمد صبري دخل حسابات الجهاز الفني لروى فيتوريا بعد أن عاش تجربة خاصة في بنفيكا البرتغالي”.

وختم “من المنتظر أن يحسم فيتوريا موقفه من وجود صبري أو محمد شوقي في طاقمه التدريبي، بعد عودتهما من البرتغال مطلع أغسطس المقبل”.

وأفادت عدة تقارير إعلامية، اليوم، أن روي فيتوريا، المدير الفني للمنتخب المصري، قرر حضور مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في كأس الدرع الخيرية.

وأشارت تقارير إلى أن روي فيتوريا سيحضر المباراة لمواجهة الدولي المصري محمد صلاح ويقابله في المباراة.

ومن المقرر أن تقام مباراة ليفربول ضد سالزبورج النمساوي على ملعب ريد بول أرينا، الأربعاء المقبل، 27 يوليو.

تنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة و التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.