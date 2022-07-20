فيتوريا يكشف كواليس حديثه مع محمد صلاح وحقيقة تواصله مع فيريرا وسواريش

كشف المدير الفني الجديد للمنتخب المصري، روي فيتوريا، أنه تواصل مع محمد صلاح، نجم الفراعنة وليفربول، بعد توليه قيادة الفريق.

خلف كواليس محادثة فيتوريا مع محمد صلاح

وقال فيتوريا في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي اليوم “لا أريد أن أتحدث عن لاعب معين، لكن نعم، في الحقيقة لقد تواصلت معه وهنأني بعد توليه مسؤولية التدريبات لفريق الفراعنة، لكنني لم أفعل”. ر سوف أكشف “. ما حدث بيننا، لن أكشف “.

وأضاف “أحترم لعب الفريق وكل لاعبي المنتخب الوطني. محمد صلاح لاعب مشهور وهو الأفضل في العالم لكننا سنحاول خلق صلاح جديد في مصر”.

وختم “لا يوجد لاعب يعمل بمفرده، فنحن جميعًا فريق متكامل والعلاج سيكون واحدًا للجميع، ولا يوجد مكان مخصص للفرد، ومن يساعدنا سيكون حاضرًا في المباريات”.

حقيقة أنه تواصل مع فيريرا وسوارز

ورفض روي فيتوريا التواصل مع مواطنيه ريكاردو سواريز وفريرا مدربي الأهلي والزمالك على التوالي، بعد قبول التكليف بتدريب المنتخب المصري.

وأضاف “سأتواصل مع جميع المدربين قريبًا جدًا ومن المحتمل أن ألتقي غدًا مع فيريرا وسواريز وأتحدث معهم”.

وتابع “أريد أن يعمل كل المدربين في الدوري المصري بشكل جيد مع فرقهم ومع اللاعبين، لأن هذا سيفيد الفريق”.

تفاصيل عقد مصر مع فيتوريا

تعاقد الاتحاد المصري لكرة القدم مع روي فيتوريا لمدة 4 سنوات، حتى مونديال 2026، ويساعده 4 مساعدين أجانب بينهم مدرب حراس المرمى.

ومن المتوقع أن يحصل فيتوريا على مليوني و 400 ألف يورو سنويا مع المنتخب المصري.