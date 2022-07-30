فيتوريا يوجه رسالة قوية للاعبي منتخب مصر

وجه المدرب البرتغالي روي فيتوريا مدرب المنتخب المصري رسالة قوية للاعبي الفراعنة قبل أن يبدأ عمله الرسمي مع المنتخب خلال الأيام المقبلة.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة جمال علام، أعلن في وقت سابق أنه عين البرتغالي روي فيتوريا لتدريب المنتخب، ليحل محل إيهاب جلال الذي أقيل بسبب سوء النتائج.

وكتب روي فيتوريا عبر حسابه الشخصي على شبكة التواصل الاجتماعي “انستجرام” “ما يجب أن يعرفه كل المصريين واللاعبين والمشجعين هو أنهم هنا سيكون لديهم فريق محفز وطموح كبير وطلب كبير للغاية لأن لا أحد يفوز بالمباريات. بنسبة 50٪. “

وتابع “سأكون واحدًا منكم، لكننا سنحتاج بعضنا البعض”.

المنتخب البلجيكي يطلب مباراة ودية ضد مصر

وفي سياق متصل، تلقى الاتحاد المصري لكرة القدم عرضًا لاستضافة مباراة ودية بين مصر وبلجيكا في نوفمبر المقبل.

أرسلت الشركة السويسرية المكلفة بتنظيم المباريات الودية للمنتخب البلجيكي عرضًا لاتحاد الكرة المصري للقاء المنتخب المصري يوم 18 نوفمبر الجاري.

جاء طلب المنتخب البلجيكي للقاء نظيره المصري في إطار استعداداته للمشاركة في مونديال قطر 2022.

وأبدى الاتحاد المصري لكرة القدم موافقته المبدئية على خوض مباراة ودية أمام بلجيكا، بانتظار استطلاع أجراه المدرب البرتغالي فيتوريا للفراعنة.