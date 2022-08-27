فيديو أنس الصغير الأصلي كامل، في الساعات الأخيرة انتشر اسم أنس الصغير عبر منصات التواصل الإجتماعي، وخاصة عبر وسائل الإعلام المصرية، والتي تفيد بمقتل الطفل أنس الصغير على يد كوادر الجيش المصري، وقد حيث تفاعل الكثير مع هذا الخبر الصادم والصاعق، وقد تم نشر فيديو خاص الناشط عبد الله الشريف يبين فيه فيديو أنس الصغير الأصلي كامل، وأسرار الإرهاب.

من هو أنس الصغير ويكيبيديا

يعد أنس الصغير طفل يعيش مع عائلته في جمهورية مصر العربية يبلغ من العمر عشرة سنوات، تعرض أنس للقتل قبل أيام على يد الجيش المصري، وتم نشر فيديو يوضح ذلك ، مما أدى الى غضب الشارع المصري بشكل كبير، مما تم نشر هاشتاق بإسم أنس الصغير عبر كافة المنصات التواصل الإجتماعي لنشر وحشية الجيش المصري أمام المواطنين الأبرياء وخاصة الأطفال، وكان سبب في كشف فيديو أنس الصغير الأصلي كامل الناشط عبد الله الشريف.

سبب قتل أنس الصغير في سيناء

يعد قتل أنس الصغير من الأمور التي أثارت غضب الشارع المصري، حيث بين الناشط المصري عبد الله الشريف فيديو يوضح فيه مقتل الطفل أنس الصغير، في سيناء بدم بارد، مما حيث أثار الفيديو جدل واسع جدا، ذلك طالب الكثير من رواد منصات التواصل الإجتماعي التأكد من الخبر هل فيديو أنس الصغير الأصلي كامل صداق أم كاذب ومجرد شائعات فقط.

فيديو أنس الصغير الأصلي كامل

نشر عبد الله الشريف المصري، فيديو يوضح مقتل الطفل أنس الصغير على يد الجيش المصري في سيناء، سرعان ما انتشر الفيديو بشكل كبير جدا عبر السوشيال ميدا، وقد لاقت موجه غضب كبيرة، ، والجدير بالذكر بأن عبد الله الشريف من أكبر المعارضين لسياسة السيسي، وقال في الفيديو” اتفرجوا على جيش بلدكم وهو بيذبح السيناوية”

انشر فيديو فيديو أنس الصغير الأصلى كامل أثناء إعدامه من قبل كوادر الجيش المصري في سيناء بدم بارد، وحيث طالب رواد السوشيال ميديا التأكد من الفيديو الأخير الذي تم عرضه من قبل عبد الله الشريف ويبين حقيقة وفيديو مقتل أنس الصغير.