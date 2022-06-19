فيديو ابنة حسني عبد ربه تفضح والدها: «بيتنمر عليا وحركاته قذرة»

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بمقطع فيديو لابنة حسني عبد ربه مدير كرة القدم بالنادي الإسماعيلي ، لتكشف عن معاناة عائلتها منذ سنوات ، وما زالت محطمة بسببها حتى اللحظة.

كشفت نور ابنة حسني عبد ربه ، التفاصيل المأساوية التي تعيشها مع والدها خلال السنوات الماضية منذ انفصاله عن والدتها.

فيديو لابنة حسني عبد ربه

ظهرت نور الله ، ابنة حسني عبد ربه ، في مقطع الفيديو الذي خرجت فيه لتكشف عن أفعال والدها القاسية خلال السنوات الماضية.

وأكدت نور أنها تعرضت للتحيز على نفسها لقمع غضبها ومشاعر الكراهية التي شعرت بها تجاه والدها منذ 2018 ، لتتذكر قصة زواجه منذ بدايتها ، وشكوك والدتها تجاه الفتاة المسماة ميرنا غيط ، لكنه كان يكذب عليها حتى تزوجها بالفعل في عام 2019.

حالة بكاء عارمة طغت على ابنة حسني عبد ربه عندما تذكرت طريقة معاملتها لها وتنمرها قائلة: “كان دائما يسبني أمام أصدقائه ويقول إنك خائن ، وتحركاته هي. كلها قذرة “.

فضيحة حسني عبد ربه

أصر نور على فضيحة حسني عبد ربه لكشف صورته الحقيقية التي بقيت لسنوات في العلن ، لتوجيه سيل من الانتقادات القاسية بسبب أفعاله التي أغضبتها ، سواء كانت مادية أو أبوية ، أو كزوج يشاء. ألا يسعى للحفاظ على زوجته وأولاده ومنزله.

https://www.youtube.com/watch؟v=Bmlya__BVYk