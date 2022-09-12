فيديو ادريس الروخ و سارة برليس بدون حذف، انتشر مشهد من فيلم بورن هود المغربي وآثاره جدالا واسعا جدا على مواقع التواصل الاجتماعي، ويضم هذا المشهد من الفيلم ممارسات غير شرعية تتعارض مع عادات وتقاليد المجتمع الإسلامي، وقد انتشر مقطع الفيديو من فيلم بورون بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع الويب.

من هو إدريس الروخ ويكيبيديا

إدريس الروح هو ممثل مغربي مشهور له العديد من الأعمال الفنية وقد ولد الفنان المعروف إدريس الروخ في خمسة يوليو عام 1968 في مدينة مكناس المغربية، وتطرق على الفنان بالإخراج والأعمال الناجحة التي حققت نجاحا واسعا وكبيرا، ويبلغ الفنان إدريس الروح من العمر 54 عاما وانطلق في الأعمال السينمائية عام 2001 وقدم دور مميز في فيلم كلها يلغي بلغاها.

مشهد إدريس الروخ دون حذف

ظهر الفنان الشهير المغربي إدريس الروخ في لقطة مخلة هو وسارة برليس بممارسة جنسية، وافرا هذا الأمر الرأي العام في الشارع المغربي لأن هذا الفيديو مخل إلى الأخلاق والعادات والتقاليد الإسلامية ووجه الجماهير موجه من الانتقادات الكبيرة إلى هذا العمل المخل بالعادات الإسلامية وقد وجه الجمهور الشكاوى للجهات المعنية من أجل حذف هذا المشهد ويظهر في الفيديو ألفاظ نابيه تتنافى مع عادات المجتمع المغربي لذلك لقد انتقالات كبيرة من قبل المجتمع، ومن الجديد بالذكر أن الفيديو انتشر من فيلم بورن أوت التي تم اصداره عام 2017.

تفاصيل فضيحة إدريس الروخ وسارة برليس

انتشر مشهد إلى الفنان المغربي إدريس الروخ والفنانة سارة برليس ويظهر في الفيديو بالاعتداء على الفنانة في الفيلم بشكل جنسي وقد انتشر هذا المقطع بصورة واسعة في الدول العربية ويمكن مشاهدة الفيديو من هنا.

مشهد سارة برنيس من فيلم بورن أوت

الفيلم المغربي الشهير بورن آوت ضم طاقم كبير من الفنانين وعلى رأسهم الفنانة الشهيرة سارة برليس وهي أحد أبطال الفيلم، وفي الساعات الأخيرة وجهها المحبين الفنانة والفنان إدريس انتقادات على 3 هذا المشهد الفاضح فقد ظهرت هي وتمارس الجنس مع الفنانة إدريس الروح.

بعد انتشار مقطع فيديو على فضيحة الفنان إدريس الروح مع الفنانة سارة برليس، من خلال مقطع فيديو من فيلم بورن أوت فنتشر الغضب بين الجماهير وطالبوا بحذف مقطع الفيديو المثير.