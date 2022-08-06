فيديو اعدام صدام حسين كامل، من ضمن الأحداث الكبيرة والتغيرات السياسية التي حصلت في القرن الاخير من أنحاء العالم كله، هي احتلال العراق من قبل القوات المسلحة الأمريكية، حيث كان ذلك عندما دخلت القوات المسلحة الأمريكية إلى العراق واحتلالها، واعدام الملك العراقي صدام حسين، أما عن صدام حسين الرئيس العراقي، حيث انه يعتبر رجل سياسي عراقي، وهو من مواليد بلدة العوجة من جمهورية العراق العربية، ولد في عام الف وتسع مائة وسبعة وثلاثين، والد الرئيس صدام حسين كان فلاحا يتيما، من نسب قبيلة البيجات الرفاعي، حيث ان البطل صدام حسين الرئيس العراقي لم يرى والده لانه كان قد توفي قبل ميلاده ب ستة اشهر.

فيديو اعدام صدام حسين كامل ويكيبيديا

ولد الرئيس العراقي صدام حسين بدون اب، حيث انه قد توفي والده قبل ولادته بستة اشهر، وولد الرئيس العراقي صدام حسين في بلدة العوجة في جمهورية العراق العربية، ويعود نسبه إلى قبيلة البيجات الرفاعية، وولد الرئيس العراقي صدام حسين من عام الف وتسع مائة وسبعة وثلاثين، حيث انه درس وأنهى دراسته في مرحلته الابتدائية في العراق في مدينة تمسى مدينة تكريت، في عام الف وتسع مائة وخمسة وخمسين ميلادي، حيث انه ترأس رئاسة العراق وكان هو الرئيس الخامس لجمهورية العراق العربية، ويعتبر أيضا الرئيس العراقي صدام حسين الأمين القطري لحزب البعث الاشتراكي.

من هو صدام حسين السيرة الذاتية

الاسم كامل: صدام حسين عبد المجيد.

اسم الأم: صبحة الطلفاح المسلط.

كنيته: أبا عدي.

اسم الشهرة: صدام حسين.

مواليد: ثمانية وعشرين نيسان أبريل لعام الف وتسعمائة وسبعة وثلاثين .

مكان الولادة: في بلدة العوجة في العراق.

الطول: مائة وستة وثمانين سنتيمتر.

الديانة: الإسلامية

اللغة: العربية.

الحالة الاجتماعية: متزوج.

العمر حتى وقت إعدامه: تسعة وستين عاما.

تاريخ الوفاة: ثلاثين كانون الأول ديسمبر لسنة الفين وستة ميلادي.

إلى هنا اعزائي القراء نكون قد وصلنا إلى نهاية مقالنا معا والذي تحدثنا فيه عن فيديو اعدام صدام حسين كامل وتفاصيل أخرى عن حياته ووفاته عبر موقعنا العرب.