فيديو اعدام قتلة فتاة المعادي .. اعترافات قتلة مريم محمد، تداول الكثير من نشطاء التواصل الاجتماعي قبل ساعات فيديو فيديو إعدام قتلة فتاة المعادي التي حصلت قبل أيام ، والتي ادت إلى قتل فتاة عن طريق دهسها في الماريكيو بص، حيث تفاعل الكثير مع الفيديو وبعد نشر الفيديو، تم عرض اعترافات قتلة مريم محمد عن طريق فيديو خاص بهم وسنتناول بعض مقاطع فيديو اعدام قتلة فتاة المعادي.

قصة فتاة المعادي بالتفصيل

تعرضت فتاة تدعى مريم في العشرينات من عمرها الى محاولة سرقة غريبة من نوعها من قبل شابان، حيث قاما بدهسها أسفل عجلات السيارة، عن طريق سيارة ميكروباص ، ومن ثم سرقتها بالقوة في حي المعادي في جنوب القاهرة، وبعد ساعات من مقتلها تمكنت الشرطة من القبض على المجرمين، والمتهمين بقتل الفتاة مريم، وتم تحويلهم على الناية العامة، وفي الساعات الاخيرة تم اصدار بحقهم الاعدام.

اعترافات قتلة مريم محمد

عرضت اجهزة الشرطة المصرية في الأونة الاخيرة فيديو خاص باعترافات قتلة مريم محمد، وحسب ما ورد من هذه الاعترافات، بأن شبين من جمهورية مصر العربية تعرضا الى سرقة الشابة مريم محمد في العشرينات من عمرها، الى سرقة شنطتها ، ومن ثم القيام بدعسها أسفل ميكروباص، واتجها الى بيت شاب، حيث كان في الشنطة 85 جنية وبعض البطاقات، حيث تم توزيع الفلوس بالتساوي بين الاثنين، وبعد ساعات قليلة تم القبض عليهم من قبل الأجهزة الأمنية المصرية.

فيديو اعدام قتلة فتاة المعادي

تناقلت الكثير من وسائل الإعلام المصرية فيديو إعدام قتلة فتاة المعادي، بعد الحكم عليهم بالإعدام، بسبب قيامهم بدهسها عن طريق ميكروباص ومن ثم سرقتها، كما تفاعل الكثير من الأشخاص مع الفيديو.

تداولت وسائل الإعلام المصرية فيديو اعدام قتلة فتاة المعادي وذلك بعد الاعترافات التي قام بالبحث عنها، وهي سرقة الفتاة مريم شنطتها الخاصة، وسرقة كل من فيها، ومن ثم قيامهم بدهسها بالسيارة، كما وحكمت عليهم المحكمة حكم الإعدام بعد عدة جلسات .