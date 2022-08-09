فيديو اغتيال ابراهيم النابلسي اليوم في البلدة القديمة، في صباح يوم الثلاثاء التاسع من شهر أغسطس لعام 2022، استيقظ الشعب الفلسطيني على فاجعة عظيمة وهي اغتيال القائد ابراهيم النابلسي في البلدة القديمة، وثلاثة من رفقائه، حيث أصيب أكثر من 4 إصابه ومن بينهم 4 إصابات بإصابة حرجة، نتجية العدوان الغادر الصهيوني على مدينة نابلس، حيث عم الحزن في قلوب الفلسطينين، كما ونشرت بعض وسائل الإعلام فيديو اغتيال ابراهيم النابلسي.

من هو ابراهيم النابلسي ويكيبيديا

يعتبر إبراهيم النابلسي أحدى أبرز الشخصيات المعروفة في فلسطين، عاش وترعرع في مدينة نابلس قاوم الاحتلال الصهيوني منذ صغره، حيث أصبح أحد المطاردين لدى الاحتلال الصهيوني ، نفذ ابراهيم النابلسي العديد من العمليات القتالية ضد الجيش الإسرائيلي ونجح في ذلك حتى أعلن الاعلام العبري في صباح يوم الثلاثاء عن قيامه بعملية نوعية داخل البلدة القديمة أدى الى اغتيال ابراهيم النابلسي واثنين من رفقائه، وذلك بعد محاصرته في شقة سكنية وتم قصفها بقذائف الأنيرجا،

من هو ابراهيم النابلسي السيرة الذاتية

إبراهيم النابلسي شخصية مقاومة مناضلة منذ عشرات السنين، عمل في المجال العسكري منذ أكثر من عشرة سنوات، خاض العديد من العمليات النوعية، و سنتعرف بشكل أكبر على سيرة ابراهيم النابلسي:

الاسم : ابراهيم النابلسي.

يحمل الجنسية الفلسطينية.

يعتنق الديانة الاسلامية.

ولد في عام 1990 ميلادي.

العمر عند الوفاة : 32 عاما.

سبب الوفاة : اغتيال من الجيش الإسرائيلي.

اغتيال ابراهيم النابلسي

حسب ما وردنا من احد مراسلينا في صباح يوم الثلاثاء التاسع من شهر أغسطس عن استشهاد 3 شبان فلسطينيين في مدينة نابلس، وعلى رأسهم القائد إبراهيم النابلسي، وذلك بعد محاصرتهم في شقة سكنية في مدينة نابلس حيث اشتبك إبراهيم النابلسي مع الاحتلال الإسرائيلي، حتى تم قصف المنطقة بقذائف الأنيرجا أدى الى استشهاد ابراهيم النابلسي واثنين آخرين، وإصابة اكثر من اربعين مواطن ومن بينهم أربعة إصابات حرجة.

فيديو اغتيال ابراهيم النابلسي اليوم

قبل اغتيال ابراهيم النابلسي بلحظات قليلة قام القائد ابراهيم ببعت تسجيل صوتي لاصدقائه، يفيد فيه أنه يحب أمه ويوصي بعدم التوقف عن القتال، حيث انتشر المقطع الصوتي على كافة منصات التواصل الاجتماعي، فيما ذلك انتشر فيديو اغتيال ابراهيم النابلسي :

منذ الإعلان عن اغتيال ابراهيم النابلسي على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي بعد محاصرته في شقة سكنية، عم الحزن على وجوه الفلسطينيين، كما ونشرت الكثير من الصحف ،فيديو اغتيال ابراهيم النابلسي لبيان جرائم الاحتلال الاسرائيلي على الفلسطينيين.