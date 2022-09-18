فيديو البنت البرازيلية المنتشر كامل قبل الحذف، في الأوقات الأخيرة تداولت وسائل الاعلام البرازيلية مقطع فيديو لأحدى الراقصات ومما عمل على اثارة الجدال بين العديد من الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي ومنهم المؤيدين والمعارضين في تنزيل هذا الفيديو واصبح هنالك الكثير من التفاعلات والمشاركات من قبل المتداولين، ولهذا السبب اصبح اهتمام الكثير في مشاهدة فيديو البنت البرازيلية المنتشر كامل قبل الحذف.

قصة الراقصة لورديانا

قصة الراقصة لورديانا هي واحدة من القصص المنتشرة بصورة كبيرة بمختلف انحاء الوطن العربية كونها فتاة مصرية عادية قامت بعمل احتفال مع زميلتها بإحدى الشركات وهذا ما جعل العديد من الأشخاص يتعلقون بتلك الجزئية بسخرية وتفاهة شديدة، وظهرت بعض التعليقات لشخص يتمنى ان يعمل مثل هذه الشركة او يكون مديراً لها لغير الحقيقة هذه الفتاة البرازيلية والعاملة في الجمهورية الذي كان التصوير من داخل الشركة .

سبب شهرة فيديو الفتاة البرازيلية

انتشر مقطع فيديو لفتاة برازيلية تعمل في الجمهورية العربية المصرية وعمل على ضجة وتفاعل كبير بين الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، ومع العلم عمل شهرة لورديانا وزادت شهرتها ومتابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي ووصل متابعيها على الانستقرام الى 350 الف متابع لغاية هذا اليوم.

فيديو البنت البرازيلية المنتشر كامل

الراقصة لورديانا حصلت على شهرة كبيرة من خلال رقصها بفيديو تلقائي بدون التحضير له ومجرد مشاركته من قبل الناشطون على مواقع التواصل زاد من شهرتها وأثارت الجدال ومما من المتابعين المعارضين والمؤيدين، لذا اصبح اهتمامهم في مشاهدة هذا الفيديو وهي على النحو الاتي :

وبهذه الطريقة نكون عرضنا اليكم فيديو البنت البرازيلية المنتشر كامل قبل الحذف التي تساءل عنه العديد من الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، ومن خلاله تمت شهرة الراقصة البرازيلية العاملة في مصر لورديانا.