فيديو البنت الفلبينيه اللي ذبحوها ، انتشر فيديو خلال الأوقات الماضية لفتاه تحمل الجنسية الأولمبية تعرضت للذبح على يد مجموعة من الأشخاص المسلحين وأثار هذا الفيديو الجدال على موقع التواصل الاجتماعي وانتشر بصوره واسعة، وقد أحدث مقطع الفيديو ضجة كبيرة على مختلف منصفات التواصل في العالم، ويرغب الكثير في معرفة تفاصيل القصة في ذبح فتاه وهي تعمل بثا مباشرا على التيك توك.

فيديو الفتاة الفلبينية اللي ذبحوها

بعد أن انتشر خبر ذبح فتاة فلبينية على مواقع التواصل الاجتماعي يبحث الكثير حول هذا الفيديو وحقيقة ذبح الفتاة وفي الحقيقة أن ذلك الفيديو هو مروع، وجابي الفيديو مجموعة من المسلحين يقومون بذبح فتاه من خلال الساطور، وفي نهاية الفيديو اتضح أنه فيديو كيمو كوميدي تم عرضه لمجرد ترفيه على مناصرة تيك توك وتفاعل معه عرض كبير من الجماهير وتم تداول الفيديو بصوره واسعة ومنهم من صدق الفيديو وفي النهاية عرف أن الفيديو هو مجرد كوميدي وتم عرضه للحصول على ملايين المشاهدات.

حقيقة فيديو الفتاة المنتشرة على السوشيال ميديا

انتشر فيديو لفتاه تعود أصلها إلى الفلبين ولكنها تقيم في كولومبيا وهي تعمل بثا مباشرا حيث قامت مجموعة من الأشخاص المسلحين بوضع الساطور على رأسها وهذا الفيديو حصل على عدد كبير من المشاهدات والفيديو هو مجرد كوميدي لا غير وظهر في الفيديو مشاهد تمثيلية ذبح فتاه وفيما تبين بعد أن الفتاة تقوم بأفريش أسنانها وهذا هو الصوت الذي خرج بالفيديو وقد أحدث الفيديو ضجة كبيرة على منصات التواصل الاجتماعي بسبب عدم معرفة حقيقتي.

من هي الفتاة الذي ذبحوها في الفيديو

قالت الصحف المحلية والعالمية إن الفتاة التي خرجت في الفيديو تعود أصلها إلى الفلبين وتحمل الجنسية الفلبينية، فيما ذكرت بعض الصحف المحلية أنها كولومبية ولا حتى هذه اللحظات لم يتم الكشف عن هذه الفتاة والفيديو التي خرجت فيه هو مجرد فيديو كوميدي أخرجت به الفتاة ويظهر فيها مجموعه المسلحين يحاولون ذبحها ولكن حقيقة هذا الفيديو هو كوميدي لكي تحصل على عدد كبير من المشاهدات.

الناظر إلى فيديو الفتاة التي ذبحوها في الفلبين يشعر بالحزن مجرد سماع هذا الخبر ولكن في الحقيقة أن الفيديو كوميدي ظهر على وسائل الإعلام وانتشر بصوره واسعة لكي يحصل على المشاهدات والفتاة التي ظهرت في الفيديو هي فتاة تحمل الجنسية الفلبينية.