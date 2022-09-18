فيديو البنت اللي اتقتلت المنتشر twitter كامل، تداول نشطاء مصنات التواصلال الإجتماعي الساعات الماضية فيديو البنت اللي اتقتلت المنتشر ، والتي تم قتلها على يد عصابة ملثمة في المغرب، في ظل انعدانم الأمن والأمان في العديد من الدول، مما شكل هذا الفيدية خطر وقلق كبير في الشارع المغربي، وطالبوا بالإلقاء القبض على الفاعلين، وعقابهم أشد عقاب، والجدير بالذكر بان البنت التي تم قتلها فتاة كولمبية الأصل ومن مشاهير التيك توك.

من هي البنت التي تم ذبحها في المغرب

انتشر مقطع فيديو صادم ومفجع حول ذبح فتاة في المغرب على يد مجهولين، وبعد البحث تبين بأن اسم البنت هي ماريا كاميلا وهي كولمبية الأصل ومن الشخصيات المشهورة عبر التوك توك، حيث قام مجهولين وملثمين بخطف كاريا كاميلا من بيتها ، ومن ثم الإعتداء عليها بشكل عنيف جدا ومن ثم القيام بذبحها وفصل رأسها عن جسدها، حيث شكل الفيديو فاجعة كبيرة في الشارع المغربي، مما أدى الى تحرك جمعيات والمؤسسات حقوق الإنسان للمطالبة بحق البنت والقبض على المتهمين وتسليمهم للقضاء.

فيديو البنت اللي اتقتلت المنتشر twitter

انتشر فيديو ماريا الكولومبية التي قتلت الفترة الأخيرة على يد مجموعة من ملثمين مجهولين في المغرب على منصة التويتر ، حيث ضجت منصات التواصل الإجتماعي بشكل كبير بقصتها المؤلمة والمرعبة، حيث أنها مشهورة عبر التيك توك لديها 100 ألف متابع، حيث تنشر العديد من مقاطع الفيديو الهادفة، كما وتفاعل الكثير مع فيديو البنت اللي اتقتلت المنتشر twitter حيث أثار أثار الفيديو حالة من الغضب، لاحتوائه على العديد من المشاهد الفظيعة والمروعة، طالب الناس ملاحقة الجناة وتطبيق أقصى أنواع العقوبات عليهم.

قصة فيديو البنت الكولمبية بالتفصيل

انتشر قصة البنت الكولومبية يوم الأحد الثامن عشر من شهر سبتمبر بعد قيام مجهولين باختطاف البنت الكولومبية التي تدعى ماريا كاميلا، وتصويرها فيدي بمطالبة أهلها دفع فدية مقابلها ، وبعد إنقضاء المدة المتفق عليها تم ذبح الفتاة الكولومبية وفصل راسها عن جسدها وتم تصوير الفيديو وتنزيله عبر منصات التواصل الإجتماعي، حيث شكل الفيديو غضب كبير وواسع جدا، وطالب بملاحقة كل من له يد في ذلك وتقديمه الى العدالة ، كما ويمكن فيديو البنت اللي اتقتلت المنتشر twitter كامل من هنا

أقدمت عصابة مثلثة الساعات القليلة باختطاف ماريا كاميلا في المغرب والقيام بذبحها ونشر فيدي خاص بها عبر التويتر، ومنصات التواصل الإجتماعي الأخرى، حيث شكل الفيديو غضب واسع وعارم جدا في الوطن العرب،