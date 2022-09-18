فيديو البنت اللي اتقتلت النهارده الهنديه اثناء البث المباشر علي تيك توك، انتشر في الساعات القليلة الماضية عبر العديد من المواقع الالكترونية، وعبر منصات التواصل الاجتماعي، ويوتيوب، مقطع فيديو البنت اللي اتقتلت النهارده، واثار الفيديو غضب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، واطلقو الكثير من الهاشتقات المنددة بقتل الفتاة، وزاد البحث خلال الساعات الماضية عن فيديو البنت اللي اتقتلت النهارده الهنديه اثناء البث المباشر علي تيك توك.

فيديو البنت اللي اتقتلت اليوم

انتشر خلال ساعات الصباح الاولى يوم الاحد الموافق الثامن عشر من شهر سبتمبر لعام 2022م، مقطع فيديو لقيام بعض الملثمين بقتل فتاة هندية خلال بث مباشر على تطبيق تيك توك، واثار الفيديو غضب الكثيرين وطالبو بسرعة الكشف عن تفاصيل الحادثة، وعن سبب قيام هؤلاء الشباب بفعلتهم بالفتاة الهندية، وقام الملثمين خلال البث المباشر بقتل الفتاة وقطع رأسها بسكين كبيرة، وقبل قتلها قامو بضربها بطريقة عنيفة جدا.

فيديو البنت الهنديه اللي قالب الوطن العربي

تم تداول مقطع فيديو البنت اللي اتقتلت النهارده الهنديه اثناء البث المباشر علي تيك توك، وتعتبر الفتاة الهندية أحد مشاهير التيك توك، ولها الكثير من المتابعين الذين يستمتعون بالفيديوهات التي تقوم بنشرها، ويصل عدد المتابعين على حسابها الرسمي حوالي 100 ألف متابع، وتم قتل الفتاة الهندية النهاردة بسبب مبالغ مستحقة على والدها لم يرد دفعهم للقتلة، وفعلو فعلتهم انتقاما من والدها لعدم سداد الديون المستحقة عليه.

قصة البنت اللي اتقتلت النهارده الهنديه اثناء البث المباشر علي تيك توك بالتفاصيل

اعلنت السلطات المغربية اليوم الاحد عن قصة البنت اللي اتقتلت النهارده الهنديه اثناء البث المباشر علي تيك توك بالتفاصيل، وصرحت السلطات المغربية:

” تسعى الشرطة المغربية بأقصى جهد لديها وبكامل قوتها للوصول الى العصابة الاجرامية التي قامت بقتل البنت الهندية اليوم خلال بث مباشر على تطبيق التيك توك، وتقديمهم للمحاكمة العادلة”.

واضافت السلطات المغربية:

” ان سبب قيام العصابة الاجرامية بقتل البنت الهندية، هو مطالبتهم من أهل البنت مبالغ من المال، ولكن رفضت عائلة الفتاة دغه اي شئ من الاموال، ولذلك قامت العصابة بقتل الفتاة بتلط الطريقة الوحشية خلال بث مباشر على تطبيق التيك توك”.

فيديو البنت اللي اتقتلت النهارده الهنديه اثناء البث المباشر علي تيك توك

فيديو البنت اللي اتقتلت النهارده الهنديه اثناء البث المباشر علي تيك توك، يحاول جميع رواد مواقع الانترنت، ومواقع التواصل الاجتماعي الوصول الى فيديو البنت اللي اتقتلت النهارده الهنديه اثناء البث المباشر علي تيك توك، وعند مشاهدة الفيديو اثار ما يحتويه الفيديو من مناظر مرعبة ومروعة عن عملية قتل البنت الهندية اليوم غضبهم، وحزنهم، على ما قامت به العصابة.