فيديو البنت اللي اتقتلت اليوم الهنديه، بعد انتشار الفيديو التي أثار غضب الجماهير في كافة أنحاء العالم عبر المنصات التواصل الاجتماعي يبحث الكثير حول هذا الفيديو وهو فيديو الفتاة الهندية التي قتلت بدم بارد، والله قد انتشر على هذا الفيديو بصوره واسعة وأثار الجدل بين الجماهير، حيث يدلل الفيديو حول بشاعة المشهد، وقد طالب الجميع عبر المواقع الرسمة بالتحقق بهذا الموضوع.

فيديو البنت اللي اتقتلت اليوم الهنديه

نشرت مواقع التواصل الاجتماعي فيديو مؤلما حول قيام شبان يحملان السكين ويقومان بآثاره الرعب لفتاه ويقتلانها داخل منزلها بدم بارد، حيث إنهم قاموا بقتل الفتاة ونشر فيديو أم أثار غضب الجمهور في كولومبيا وفي كافة أنحاء العالم حيث ان هذا الفعل الشنيع كان في دولة كولومبيا، وهذا الفعل من أفعال الجريمة.

حقيقة قتل فتاة هندية على التيك توك

نشرت الصفحات الرسمية فيديو الفتاة وهي مقتولة حيث أقدم شبان بقتلها وذبحها وقطع رأسها، ممكن تنتشر هذا الخبر بصورة واسعة عبره من الصوت التواصل الاجتماعي ويرغب الكثير من الناس بالتعرف على هذا الفيديو ومعرفة تفاصيله، حيث قال بعد المغردين أن الفتيات المغرب وقال البعد إن أصولها إلى الجزائر ولقد تبين فيما بعد أن الفتاة أصلها فلبينية والبعض يقول إنها هندية، والعلا سبب الرئيسي في مقتل هذه الفتاة وجود خلاف بين والدها وبعض الأشخاص الذين يرغبون بتحصيل المال من والدها ولكنه لا يملك المال وقاموا بتهديده والاعتداء على بنته وقطع رأسها.

تفاصيل قتل فتاة هندية وقطع رأسها

أقدم مجموعة من الشبان على قتل فتاه تعود أصولها إلى كولومبيا وبعض النشطاء قالوا إنها هندية، وأتم قطع رأسها، وتم نشر فيديو على هذا الموضوع وفيديو الفتاة التي قطع رأسها آثاره بلبلت الجميع وقد انتشر بصورة واسعة على وسائل الإعلام، وداعه الجمعية العامة لحقوق الإنسان على معاقبة فاعلين الجريمة النكراء.

ان هذه الجريمة أصبحت منتشرة بصورة واسعة في العالم وخاصة بعد أن أقدم مجموعة من الشبان على قطع رأس فتاة تبلغ من العمر14 عاماً وتعود أوصولها الى الفلبين وبعض الاقوال تقول انها تعود الى الهند.