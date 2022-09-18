فيديو البنت اللي قالب السوشيال ميديا كامل الجزء الثاني، ضجت منصات السوشيال ميديا في الساعات الماضية القليلة خبر مقتل الفتاة الكولومبيا ماريا كاميلا في دولة المغرب والتي تعتبر من الجرائم الشنيعة والبشعة التي اثارت جدل واسع في بلاد الوطن العربي مما زاد عمليات البحث عبر الانترنت للبحث عن مقطع الفيديو الذي يظهر فيه ذبح الفتاة ماريا كاميلا والتي تعتبر هذه الفتاة من الشخصيات البارزة عبر منصة التيك توك.

ماريا كاميلا ويكيبيديا

تعتبر ماريا كاميلا من ابرز الشخصيات البارزة واللامعة عبر التيك توك والتي تقوم هذه الفتاة ماريا كاميلا بنشر يومياتها ومقاطع صور لها وهي تغني مما زاد من شهرتها الكبيرة على نطاق واسع حول العالم وتبلغ ماريا كاميلا من العمر حوالي 17 سنة ويتابعها عبر منصة التيك توك ما يزيد عن 100 ألف متابعة ومتابع من متنوع بلاد الوطن العربي وتداول في الفترة الاخيرة مقطع فيديو لها عبر منصات الانترنت المختلفة ويحتوي هذا المطع على ذبحها مما اثار صدمة وجدل كبير بين نشطاء منصات التواصل الاجتماعي لمعرفة حقيقة هذا مقطع الفيديو.

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تداول يوم أمس السبت الموافق 17من شهر سبتمبر لعام 2022م مقطع فيديو مثير للجدل عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة والتي يظهر بهذا المقطع ذبح الفتاة الكولومبيا ماريا كاميلا بالمغرب والتي قلب هذا المقطع السوشيال ميديا بشكل واسع ويعد هذا المقطع غير اخلاقي ومخالف للدين الاسلامي والسبب في قتل هذه الفتاة ان والدها استلف مبلغ من المال من عصابة المافيا ولم يستوفي الدين لهذه العصابة فقامت العصابة بخطف ابنته ماريا كاميلا ولم يقوم والدها بالسداد فقامت العصابة بذبحها بدم بارد.

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انتشر مقطع فيديو للبنت الكولومبيا ماريا كاميلا عبر منصات التواصل الاجتماعي والذي اثار غضب وجدل كبير في الساعات القليلة الماضية والتي يحتوي الفيديو على ذبح الفتاة ماريا كاميلا من قبل عصابة مافيا في دولة المغرب وتم حذفه من عدة مواقع اعلامية لانه غير منافي وغير اخلاقي ومخالف للدين الاسلامية واثار جدل واسع في العالم العربي ويرغب الكثير من الناس بمحاسبة الاشخاص ومعاقبتهم باشد العقاب و ماريا كاميلا من اشهر الشخصيات عبر منصات السوشيال ميديا ولا سيما التيك توك.

تداول في الساعات الماضية فيديو للبنت الكولومبيا ماريا كاميلا وبهذا المقطع يتم ذبحها من قبل عصابة اجرامية في المغرب وذلك بسبب خلاف العصابة مع والد الفتاة ماريا كاميلا ووالدها كان مستلف مال من هذه العصابة ولم يستوفي الاموال للعصابة مما جعلهم يخطفون ابنته لاسترجاع حقوقهم ولكن دون جدوى فقامت عصابة المافيا الاجرامية بذبح ماريا كاميلا .