فيديو البنت اللي قطعوا راسها كامل، انتشر فيديو بشكل كامل على منصة التيك توك وقلبت موقع التواصل الاجتماعي على هذا المقطع المثير، ويدور هذا الفيديو حول قطع رأس فتاه وتظهر الفتاة في الفيديو وهي باسم روتش وتبلغ من العمر 14 عاما ويعود أصولها إلى الفلبين ولدها الفتاة عدد كبير من المتابعين على التيك توك، وقد انتشر الفيديو بصورة واسعة على وسائل الإعلام بسبب بشاعته.

فيديو لفتاه قطع رأسها على التيك توك

الفتاة هي روت وتبغ من العمر 14 عاما ويعود أصولها إلى الفلبين حيث لها حساب على التيك توك وتمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة فيما يقارب 100000 متابع وظهر الفيديو على حسابه الشخصي وكانت تعرض فيديوهات وهي ترقص وتغني، وظهر مقطع فيديو لقطع الفتاة وانتشر المقطع على مواقع التواصل الاجتماعي وأثار جدال الجميع حول العالم بسبب بشعة الجريمة.

تسريب فيديو البنت التي قطعوا رأسها

تم تسريب مقطع فيديو يدور حول قتل فتاة على يد اثنين من المهاجمين الملثمين وأهداهم مقاما لقرص روتش واحتجازه قبل أن يقتلها بسكين غير محمي والمشهد مخيف ومرعب للغاية وظهرت الفتاة على التيك توك، وبقي الشاب يقتل الرؤوس وكانت تبث بثا مباشرا على منصة التيك توك ولديه أكثر من مئة ألف متابع وانتشر الفيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي وطالب الجميع باحتجاز الفناء ومحاسبتهم على أعمالهم السريعة، وكانت روتش تعمل في المعتادة على التطبيق وترقص وتصرف في طفولتها حتى أن جاء شخصان وقتلها بوحشية.

سبب قطع رأس فتاة التيك توك

بعد انتشار مقطع الفيديو الذي أثار تسائل الجميع حول حقيقته وهي في فلبينية الأصل وتسكن في كولومبيا، ولعل لأن السبب الرئيسي لمقتلها هو أن الشباب الذين غدروا بها كانوا يحتاجون منها مبلغا من المال ورفضت أن تعطيهم فقاموا بذبحها.

الفتاة هي روتش وتعود أصلها إلى الفلبين وتسكن في كولومبيا فقد تم انتشار خبر مقتلها عبر بث مباشر وتعرضت للغدر من قبل شخصين قاموا بذبحها وقطع رأسها وطالب الجميع بالتحقيق في إحداثية هذا الموضوع الجنائي حولقطع رأس فتاة وهي تعمل بث مباشر عبر منصة التيك توك.