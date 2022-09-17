فيديو البنت اللي قطعوا راسها الي قلبت السوشيال ميديا ، تداول النشطاء التواصل الاجتماعي فيديو مثير حول البنت الذي قطعوا رأسها من قبل أصابه في كولومبيا، فقد انتشر فيديو البنت اللي قطعوا راسها بصوره واسعة عبر وسائل الإعلام حيث أقدمت عصابة في كولومبيا إلى قتل فتاه نتيجة خلافات دارت بينهم وكانت الفتاة في بيتها وتم كسب غفلتها وتصوير ذبحها بالطريقة المخيفة التي تتنافى مع عادات المجتمع، أطالب الجميع بالتحقيق في جريمة فيديو البنت اللي قطعوا راسها .

فيديو البنت اللي قطعوا راسها الي قلبت السوشيال ميديا

تم تداول مقطع فيديو عبر نشاطات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية يدور حول فيديو البنت اللي قطعوا راسها يتضمن مشاهد مخيفة من العنف، ولا ننصح الجميع بمشاهدته حيث قامت إصابات قاتله بإعدام فتاه على البث المباشر وذبحها، وكان موقع الجريمة بكولومبيا واليكم مقطع الفيديو الخاص بذبح بنت عبر البث المباشر:

من هي البنت التي قطعوا رأسها الي قلبت السوشيال ميديا

تعود البنت التي ظهرت في فيديو البنت اللي قطعوا راسها إلى الأصل الفلبيني وتبلغ من العمر 14 سنة ولقبها روتش، وتقيم في كولومبيا وتعرضت إلى عملية سطو جسدي يوم أمس وكانت تقوم بالبث المباشر وتمكن المجرمون من ذبحها وافرا من المكان، وعاشت كولومبيا لحظات من الخوف بعد قيام عصابات بهذا الأمر الشنيع ويوجد في كولومبيا عده مافيات تقوم بإجراء تلك الأعمال القبيحة من أجل كسب المال.

ما هي جنسية الفتاة التي قطع رأسها في كولومبيا

الفتاة هي روتش وتم بتر رأسها عند جسدها وتبلغ من العمر 14 سنة وتعود أصولها إلى الأصول الفلبينية وتقيم في كولومبيا فقادمات عصابة في كولومبيا إلى اصطيادها في بيتها وهي تقوم بثا مباشرا وقطع رأسها على الهواء مباشرة والآن سبب وراء ذلك كسب المال منها.

حقيقة مقتل فتاة فلبينية في كولومبيا

تعرضت الفتاة التي تدعى روتش وهي تقيم في كولومبيا أمس إلى ذبح رأسها، وذلك بعد قيام عصابة بتنفيذ هذا الأمر ولعل سببا وراء تلك الجريمة النقرة أن الفتاة أقبلت على نيل بعض المال منهم وطلبوا منها أعاده المال لكنها لم توافق بهذا الأمر بسبب عدم امتلاكه هذا المال وهذا ما جعلهم يتمكنون من الفتاة ويذبحون رأسها وانتشر فيديو البنت اللي قطعوا راسها ويدور حول هذه الأحداث الشنيعة.

انتشر فيديو الفتاة التي تم قطع رأسها في كولومبيا بصوره واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وطالب الجميع بالتحقيق بهذه الحادثة لأنها تعد من الأحداث المنافية لأداه المجتمع.