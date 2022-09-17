فيديو البنت المنتشر علي فيس بوك كامل، انتشر منذ صباح اليوم على المواقع الالكترونية، وعلى منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لفتاة فلبينية تم ذبحها في دولة المغرب، وفصل رأسها عن جسدها بطريقة مروعة وفظيعة، وحاز الفيديو على رواج هائل بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، وطالب النشطاء بسرعة القبض على المجرمين والفاعلين، وزاد البحث عبر محركات البحث منذ الصباح عن فيديو البنت المنتشر علي فيس بوك كامل.

قصة فيديو البنت المنتشر علي فيس بوك

قام العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بنشر فيديو لفتاة فليبينية قامت عصابة بخطفها ثم ذبحها، وشكل الفيديو صدمة كبيرة لكل مستخمين مواقع التواص الاجتماعي والنترنت بشكل عام، لانه يظهر خلال الفيديو بعض الملثمين، وهم يقومون بذبح فتاة وفصل رأسها عن جسمها، وفي تفاصيل اكثر عن سبب قيامهم بهذا الفعل، انهم يريدون فدية من أهل الفتاة، وتم اعطاء اهل الفتاة المذبوحة مهلة، ولم يتم دفع الفدية في المهلة المحددة، فتم ذبح الفتاة لمعاقبة الاهل على تأخرهم في دفع الفدية والاموال للخاطفين.

فيديو البنت التي تم قطع رأسها اليوم

انتشر في صباح اليوم السبت الموافق السابع عشر من شهر سبتمبر لعام 2022م، مقطع فيديو يوضح قيام بعض الرجال بذبح فتاة وقطع رأسها، وعند التحقق من هوية الفتاة اتضح انها فتاة من اصول فلبينية، وهي ايضا احد مشاهير تطبيق التيك توك، ويتابعها أكثر من 100 ألف متابع، ولها العديد من مقاطع الفيديو المضحكة والمبهجة، والتي نالت اعجاب متابعينها.

سبب ذبح الفتاة الفلبينية في المغرب

قامت مجموعة من الشباب الملثمين بعملية ذبح فتاة فليبينية بشكل مروع، وقامو خلال عملية ذبحها بتصوير عملية الذبح، ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة منصة فيس بوك، وقام العديد من الناشطين بالسؤال عن سبب ذبح الفتاة بهذه الطريقة البشعة، وحسب التحقيقات الاولية من قبل السلطات المغربية، ان سبب الجريمة هي طلب الفدية من اهل الفتاة ورفض اهل الفتاة دفع الفدية.

فيديو البنت المنتشر علي فيس بوك كامل

فيديو البنت المنتشر علي فيس بوك كامل، قام بعذ نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بتداول مقطع فيديو بشكل كبير لفتاة تتعرض لعملية ذبح على يد بعض الملثمين الذي لم يتم الكشف عن هويتهم حتى اللحظة، وتحاول السلطات المغربية في الوقت الراهن محاولة القبض عليهم.