فيديو البنت المنتشر في العراق 2022، انتشر مقطع فيديو لفتاه عراقية على موقع التواصل الاجتماعي أثار غضب النشطاء وواجه موجه من السخط والغضب التي عارضت هذا الفيديو وقام بنشره هشام لفتاة عراقية، وهذه هي الفتاة في الحقيقة أنها غير مشهورة ولكن انتشار مقطع الفيديو لها هو الذي شهرها وهذا الفيديو وغير أخلاقي المجتمع.

فيديو البنت المنتشر في العراق 2022

أثار مقطع فيديو غضب الجماهير في جمهورية العراق بعد نشره من قبل الشاب وتفاعل معه الجمهور بموجه من الجدال والغضب وقد شتموا هذه الفتاة التي ظهرت في مقطع الفيديو، حيث ظهرت الفتاة وهي تمشي بالشارع وقامت بأفعال غير اخلاقيه تتنافى مع عادات المجتمع المسلم والعادات والتقاليد وهذا ما أثار الغضب والسخط على أفعال الفتاة غير مقبوله ويتلفظت ببعض الكلمات المسيئة على فتيات العراق وقامت بالشتم عليهم بألفاظ قبيحة.

الفتاة التي ظهرت خلال مقطع فيديو مسيء في العراق

بعد انتشار مقطع الفيديو للفتاة العراقية وهي تشتم على الفتيات العراقيات وتقلل من شانهم وتقوم بأفعال غير اخلاقيه وصل على الخبر إلى الحكومة في العراق وقالت الجهاز الأمنية بأنها ستقوم بملاحقه ومحاسبه من القمر بتصوير هذا المقطع المنافي للأخلاق الإسلامية وقامت بعض صفحات موقع التواصل الاجتماعي بحذف مقطع الفيديو التي ظهرت فيه الفتاة العراقية.

ردود فعل موقع تواصل الاجتماعي على فيديو الفتاة العراقية

لقي فيديو الفتاة العراقية موجها من الغضب وجهت من قبل مواقع التواصل الاجتماعي وقال بعضهم:

قال ناشط اجتماعي على منصة تويتر “

حسبي الله ونعم الوكيل في كل ابن آدم خطأ ولين منا أحد إلا عنده أخطاء ولا يصح أن نظهره للناس” وعلقت ناشطة اجتماعية أخرى “مسكينة أن غدرت والله أنا إلى أختين وانقهر ويقهرني إلى كذا ما يحبونني عليه نقاء شر يجيبها على أساس يحبها ويقوم يفضحها استغفر الله.

علق نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على فيديو الفتاة العراقية بموجه من الانتقادات الكبيرة التي وجهت إليها وهي تشتم الفتيات العراقية حيث طالب الجميع بمحاكمة الشاب الذي قام بتصوير الفتاة ونشر مقطع الفيديو وشهر بالفتاة.