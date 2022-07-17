فيديو الشيخ السعودي عادل الكلباني الأخير أمام الحرم، ظهر الشيخ السعودي اليوم عادل الكلباني في فيديو له على وسائل التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا، ويعتبر الشيخ الكلباني هو اشهر وأكبر الشيوخ في المملكة العربية السعودية وبشكل خاص في الحرم المكي، فله صوت ملائكيا وعذبا في قراءة القران، فهو كبر وتعلم في المساجد، اما بخصوص الفيديو الذي انتشر اليوم فهو اثار الجدل في الوطن العربي بشكل عام وفي المملكة العربية السعودية بشكل خاص، وفي مقالنا هذا سوف نضع لكم فيديو الشيخ السعودي عادل الكلباني الأخير أمام الحرم، تابعونا.

الشيخ عادل الكلباني ويكيبيديا

يعتبر الشيخ عادل الكلباني هو من احد أكبر الشيوخ في المملكة العربية السعودية، وهو خطيب سابق في الحرم الملكي، ولد الشيخ عادل الكلباني في العاصمة السعودية الرياض، وعمل بعد تخرجه لفترة كبيرة في الخطوط الجوية السعودية، وكان في أوائل التسعينات قد ام بالمسلمين في مسجد الملك خالد، وحاز صوته على اعجاب مرتادا المسجد، و أم بالمصلين للمرة الأولى في الحرم المكي رمضان عام 2013م، وقد شارك في عدد من الأنشطة الدعوة داخل المملكة وخارجها، و يعتبر الشيخ عادل اليوم من كبار القامات الدينية في المملكة العربية السعودية، ويتتلمذ على يديه مئات الشيوخ المشهورين.

السيرة الذاتية للشيخ عادل الكلباني

انتشر فيديو صباح اليوم على جميع منصات وسائل التواصل الاجتماعي يتحدث عن الشيخ عادل الكلباني، وللتعرف على السيرة الذاتية الخاصة بالشيخ عادل الكلباني من الأسفل: