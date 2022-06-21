فيديو انتحار شاب من فوق كوبري المنصورة.. قصته من هو؟ وماذا كتب عن حادث فتاة المنصورة؟

بعد سلسلة الحوادث التي عانى منها المصريون أمس ، اليوم الثلاثاء ، بدأت واقعة جديدة ، بعد تداول مقطع فيديو لانتحار شاب من فوق جسر المنصورة بسيارته. من هو هذا الشاب؟ ما هو آخر منشور كتبه على صفحته على Facebook.

مصطفى توكل ، صاحب فيديو لشاب ينتحر فوق جسر المنصورة ، كان ينوي إنهاء حياته. وكتب بعض التدوينات على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي – فيسبوك – يؤكد فيها نيته الانتحار.

انتحار شاب على جسر المنصورة

أثارت حادثة وفيديو انتحار شاب من فوق جسر المنصورة تساؤلات كثيرة حول من يكون هذا الشاب؟ ما سبب انتحاره بهذه الطريقة؟ اتضح أن تفاصيل انحدار مصطفى توكل تكمن في والده.

قبل فيديو انتحار شاب من فوق جسر المنصورة ، نشر مصطفى عدة منشورات على صفحته على فيسبوك ، آخرها نُشر يوم الثلاثاء 21 يونيو 2022 الساعة 12:46 صباحًا: أراك جيدًا ، و ضع في اعتبارك أن والدي ليس في جنازتي لوجه الله.

قصة انتحار شاب من فوق جسر المنصورة

صدمت قصة انتحار شاب من فوق جسر المنصورة العديد من أصدقائه ومتابعيه بشأن الأب الذي تسبب في وفاة ابنه بهذه الطريقة البشعة ، ولكن قبل ذلك نشر تدوينة أخرى في نفس اليوم الساعة 12: 29 صباحا ، كتب فيه: جنرال ، أنا على وشك الانتحار.

منشور آخر ، قبل أن يلقي بنفسه من أعلى الجسر ، أثار تعاطف العديد من أتباع الشاب الذي انتحر من أعلى جسر المنصورة ، حيث قال: سيفضل الشخص اللطيف والحنين الذي يهتم بربنا في جميع أفعاله. اختار الشخص المناسب ، وسبقه بـ: الأيام تثبتني ، إذا كان ذلك صحيحًا ، أنني أعزل نفسي عن الناس.

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حادث طالبة جامعة المنصورة

علق الشاب الذي انتحر من أعلى جسر المنصورة على حادثة فتاة جامعة المنصورة قبل الحادث بساعات ، وكتب عنها: قلبي يبكي عليك ، ولا حتى أعرفك ، فما هو بك؟ حالة الأم؟!!رحمك الله وسلم يارب.

فيديو لشاب ينتحر من فوق جسر المنصورة

يمكنكم مشاهدة انتحار شاب على جسر المنصورة من الرابط التالي ، والذي تم التقاطه بعد الحادث ويظهر آثار الدمار على سيارته ، بينما لم يتم تداول أي مقاطع حتى الآن عن لحظة الانتحار:

https://www.youtube.com/watch؟v=yGqDpJPm3lo