فيديو انتحار طبيبة التخدير في مستشفي الجامعة الاردنية، فجع الشعب الاردني في صباح يوم الخميس الخامس والعشرين من شهر أغسطس حول حالة انتحار غريبة من نوعها من قبل طبيبة التخدير في مستشفى الجامعة الاردنية حيث تفاعل الكثير من رواد منصات التواصل الإجتماعي مع هذا الخبر الصادم، مما كثرت عمليات البحث لتعرف حول انتحار طبيبة التخدير في مستشفي الجامعة الاردنية.

من هي طبيبة التخدير الاردنية المنتحرة

في صباح يوم الخميس تداولت منصات التواصل الإجتماعي خبر انتحار طبيبة تخدير اردنية، وهي في السنة الأولى من عملها في هذا المجال، حيث قامت بالصعود الى الطابق التاسع، ثم قامت بسحب طولة الأطباء وقفزت من الشباك الى الأرض، حيث أدى الى وفاتها على الفور، مما تسائل الكثير حول اسم طبيبة التخدير حيث لم يتم حتى هذه اللحظة الكشف عن هويتها.

فيديو انتحار طبيبة التخدير في مستشفي الجامعة الاردنية

تداول الكثير من رواد منصات التواصل الإجتماعي والسوشيال فيديو انتحار طبيبة التخدير في مستشفى الجامعة الاردنية، حيث انتشر هذا الفيديو عبر الكثير من الوكالات الأردنية، كما ويوجد به الكثير من المشاهد الصعبة جدا، حيث تم عرض جثة طبيبة التخدير الى الطبيب الشرعي ليتم البحث عن مجريات وتفاصيل انتحار طبيبة التخدير في مستشفي الجامعة الاردنية، كما ولا يوجد أي شبهة جنائيه في القضية.

سبب انتحار الطبيبة الأردنية

حسب ما أوضح أصدقاء وعض المقربين الى الطبيبة الأردنية بأنها الفترة الأخيرة تعرضت الى الكثير ن الضغوطات النفسية الصعبة في العمل والجدير بالذكر بأن الطبيبة الأردنية تعد أول سنة عمل لها في مستشفي الجامعة الاردنية، كما وصرحت احدى صديقاتها عبر منصات التواصل الإجتماعي بأن صديقتها والمئات من الزملاء قد تعرضوا الفترة الاخيرة لضغط عمل واسع وكبير جدا حيث زادت ساعات العمل الفترة الاخيرة عن 36 ساعة بدون أي توقف، وقد نشر فيديو انتحار طبيبة الاردنية عبر منصات التواصل الإجتماعي.

ضجت منصات التواصل الإجتماعي الأردنية الفترة الأخيرة بعد قيام طبيبة بالانتحار، مما انتشر فيديو انتحار طبيبة التخدير في مستشفي الجامعة الاردنية عبر السوشيال ميديا، وحقق تفاعل كبير وضخم من قبل الملايين من الأشخاص .