فيديو انتحار طبيبة التخدير في مستشفي الجامعة الاردنية، وعن خبر انتحار طبيبه التخدير في الجامعة الأردنية، فقد تم نقل الخبر عبر وسائل التواصل الاجتماعي الفيس بوك والانستغرام وتوتير وغيرها من المواقع الخاصة بجوجل، حيث تم نقل فيديو لفتاة تقفز من الطابق التاسع وتقوم بالانتحار في مستشفى الجامعة الأردنية هذا الخبر تم تناوله مؤخرا.

انتحار طبيبة التخدير في مستشفي الجامعة الاردنية

وبشأن التقارير الصحفية التي صدرت اليوم في الخامس والعشرون من شهر اغسطس الحالي لعام 2022، و وفق لمصادر امنيه اعربت عن ان الفتاه قد القيت من الطابق التاسع من مستشفى الجامعة الأردنية وكانت هناك انباء تفيد بان الفتاه قد حاولت الانتحار في المرات السابقة واشارت الى ذلك عن طريق الفيس بوك ولحتي الان لم يتم تحديد السبب الرئيسي لوفاه الطالبة وتم نقل جثتها الى طبيب شرعي يقوم بفحص سبب الوفاة.

فيديو انتحار طبيبة التخدير في مستشفي الجامعة الاردنية

وعن الفيديو التي تناقلته وسائل الاعلام الأردنية حول وفاه الطالبة الطبيبة ميرينا عصفور في جامعة الاردن فقد تم نشر الفيديو عبر اليوتيوب وعبر العديد من المواقع، وهذا الخبر انتشر بشكل كبير في الساحة الأردنية ويعتبر خبر وفاة الطالبة الدكتورة ميرينا عصفور من أكثر الاخبار التي تم نقلها في الآونة الأخيرة.

سبب انتحار ميرينا عصفور

الطالبة ميرينا عصفور التي وقعت من الطابق التاسع في المستشفى الاردني، تناقل خبر وفاتها بعد سقوطها مباشرة من الطابق التاسع الى المستشفى، ولكن لم يتم الاسعاف بشكل سريع فقد توفيت الطالبة ميرينا عصفور وكانت ميرنا عصفور قد اشارت بخبر عبر صفحاتها على الانترنت انها سوف تقوم بالانتحار ولكن لا احد يعلم مدى مصداقيتها في قول هذا، واعتقد الكثير من الاشخاص وخاصة اصدقائها ان نشرها لمثل هذه المعلومة قد يكون فقط من باب المزاح.

وهذا ما تم اجماله حول وفاة الطالبة ميرينا عصفور التي قد انتحرت من الطابق التاسع في مستشفى الجامعة الأردنية، وكانت الاخبار قد انتشرت بسرعة وذلك لأن الخبر مفزع.