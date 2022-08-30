فيديو انهيار نادين الراسي في عزاء شقيقها الفنان جورج الراسي ، في العزاء الذي أقيم لجورج الراسي، شارك في الجنازة الفنان القدير وائل جسار حيث قام بحضن الفنانة نادين الراسي، وحضر العديد من الشخصيات الفنية والمغنيين في تكريم عزاء جورج الراسي وحين قدوم جثة الفنان جورج الراسي انهارت نادين الراسي بالبكاء حيث ظهرت مع عدد من الفنانين والمغنيين، قالت ندين الراسي لراغب علامة فور وصوله الى العزاء “سامحني ما كنت بعرف انك محروق هيك”، وذلك بسبب انتقاده من قبل المسؤولين في بلاده.

فيديو انهيار نادين الراسي في عزاء شقيقها الفنان جورج الراسي

وفي اثناء دفن الفنان جورج الراسي فقد تم تشغيل أغاني النجم الراحل جورج الراسي في على الميكروفونات والمكبرات الصوت حيث سمعت نادين الراسي بالصوت بالبكاء وسقطت ارضا، ما جعل من الموقف صعبًا للغاية اثناء تواجد الكاميرات والصحافة في المكان، وقد حزنت نادين الراسي حزنًا شديدًا على ما أصابها من موت أخيها.

السيرة الذاتية نادين الراسي

هي أخت الفنان جورج الراسي والذي توفي أثناء اصطدام سيارته بحاجز اسمني أدى الى تحطيمها وتوفي مع مرافقته في ذلك الحادث المروع، وهنا بعض المعلومات عن نادين الراسي:

الاسم : نادين الراسي.

تاريخ الميلاد: 4 /9/ 1979م.

العمر في 2019 : 40 سنة.

محل الميلاد : ولدت في رحبة – لبنان.

الجنسية : لبنانية.

ديانة نادين الراسي: المسيحية.

نادين الراسي وزوجها : متزوجة مرتين.

الوزن : 60 كجم.

الطول : 166 سم.

لون العيون : خضراء.

البرج : برج العذراء.

بداية مشوارها الفني : بدأت مشوارها الفني عام 1999م.

انهيار نادين الراسي في عزاء شقيقها الفنان جورج الراسي

توعدت الفنانة نادين الراسي المسؤولين بسبب وقوع الحادث المروع لأخيها جورج الراسي الذي توفي في الحادث السير المروع، وقد توفي الفنان اللبناني جورج الراسي مع مرافقته، حيث نشرت نادين الراسي فيديو لأخيها جورج الراسي لظهوره وهو يعتذر لها حيث قال لها اسمحوا لي أتوجه بالاعتذار الكامل لأختي نادين الراسي.

كانت الفنانة نادين الراسي قد حصل بينها وبين أخيها خلاف خاص وقد زعلت منه في الفترة الأخيرة، فقدم جورج الراسي لها الاعتذار قبل وفاته بيوم، ونشر فيديو الاعتذار على صفحته الخاصة.