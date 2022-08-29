فيديو تصريح مدرب شباب النصر سعد الشهري بالإضافة إلى العمراني بعد تحقيق اللقب، تعرض المدرب والمدير الفني للمنتخب السعودي سعد الشهري للعديد من الانتقادات كونه مدربا لناديي النصر السعودي والمنتخب الوطني السعودي، ورغم كثره هذه الانتقادات الا انه كان من رايه ان ما يحصل منه مع نادي النصر سيأخذ بعض الوقت، وتكون الانتقادات دائما طبيعية وليس بها أي داع من السخرية او الانتقاص.

مدرب الاخضر سعد الشهري

حقق نادي النصر العديد من الأرقام القياسية في البطولة الجارية، اذا لم يستقبل أي اهداف في شباكه طوال البطولة الجارية كونه اكبر فريق يسجل أهدافا، حيث سجل خلال الست مباريات الفائتة 13 هدفا وظهر العديد من المشككون بوطنية مدرب النصر سعد الشهري وظهر الكثير من الكارهون لمدرب نادي النصر ينتظرون أي خطا منه ليلقوا عليه أصابع الاتهام واللوم.

فيديو تصريح مدرب شباب النصر سعد الشهري بالإضافة إلى العمراني بعد تحقيق اللقب

وما قاله سعد الشمري عن التصريحات والانتقادات التي وجهت له انها انتقاداتهم بشريه طبيعية ولا يمكن ان يرضي الجميع بما افعل على ارض الملعب، ولكن ليطمئن جمهور نادي النصر وجمهور المنتخب السعودي فهناك بإذن الله اطلاله قادمه لنادي النصر ، واننا نعمل بجد واجتهاد كوننا فريق السعودية الأول وقال أيضا سعد الشهري أن الطاقم الفني والإداري مكرس طاقته للتغلب على كافة الصعوبات التي تواجه النادي وسنعمل بجد واجتهاد ليبقى نادي النصر هو النادي الأول.

تمديد عقد سعد الشهري مع الأخضر

يمتد عقد سعد الشهري مع نادي الهلال الأخضر الأولمبي حتى عام 2024، اذ استعد سعد الشهري لبطولة الاولمبياد لعام 2024 وخلال وجود سعد الشهري في الفريق فقد شارك في نهائيات كاس العالم للشباب في عام 2017 حيث حقق الوصيف لكاس اسيا للشباب في عام 2016 ، وعن هذه البطولة وصل بالأخضر السعودي الى أولمبياد طوكيو 2020 بعد ان غاب المنتخب السعودي عن هذه البطولة ما يقارب 24 عاما.

يعاني نادي منتخب السعودية من العديد من الانتقادات وخاصه المدير الفني للنادي سعد الشهري الذي تلقى النقد الكثير، ويترقب له الكثير من الأشخاص أي خطا يقوم به لانتقاده والتقليل منه ولكنه ظهر في تصريح صحفي عبر قناة رسمية انه ما يتعرض له من انتقادات انما هو امر طبيعي وان هذا ما يحدث في ارض الملعب في الوصول الى البطولات.