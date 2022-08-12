فيديو تفجير عبدالله الشهري نفسه في جدة ووقوع ضحايا اليوم، أعلنت الحكومة السعودية في الساعات القليلة الماضية عن مقتل عبدالله الشهري المطلوب منذ حوالي سبعة سنوات، بعد قيامه بتفجير نفسه عن طريق حزام ناسف أدى الى هلاكه في مدينة جدة، بعد إجراء القبض عليه، كما وتم نشر فيديو تفجير عبدالله الشهري نفسه في جدة مما ادى الى وقوع الكثير من الإصابات من المواطنين وصفوف الأمن.

من هو عبدالله الشهري ويكيبيديا

يعد عبدالله الشهري من الشخصيات المطلوبة الى أمن الشرطة منذ حوالي سبعة سنوات، وقد تم وضع اسمه من اسماء المطلوبين لقوات الأمن السعودي من تاريخ 21/4/1437 هجري ، كما وتمت ملاحقته لفترة طويلة ، وفي الساعات الاخيرة تم تتبعه حتى تم الوصول اليه في جدة، حيث قام بتفجير نفسه في جدة وسط مجموعة من الناس ورجال الشرطة فأدى الى هلاكه على الفور.

سبب مقتل عبدالله الشهري

في الآونة الأخيرة أعلنت الحكومة السعودية عن مقتل عبدالله الشهري بعد قيامه بتفجير نفسه وسط مجموعة من الناس ورجال الأمن في مدينة جدة أسفر عنها الى مقتل اثنين وإصابة ثلاثة ، حيث لم يتم الإعلان عن أسماء ضحايا حادثة جدا، كما ولم تقوم وسائل الإعلام بنشر أي شئ يخص تهمة المدعة عبد الله الشهري، وقد تم نشر فيديو تفجير عبدالله الشهري نفسه مما تفاعل الكثير من نشطاء السوشيال ميديا مع هذا الفيديو.

فيديو تفجير عبدالله الشهري نفسه في جدة

نشر فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي يوثق مقتل عبدالله الشهري، أثناء قيامه بتفجير نفسه، والجدير بالذكر بأن المطلوب عبدالله الشهري كان يرتدي حزام ناسف، مما قام بتفجير الحزام الناسف في وسط كبير من المارة في مدينة جدة في حي السامر أدى الى وقوع عدد من الضحايا في صفوف المواطنين واصابة ثلاثة من رجال الأمن، وإليكم فيديو تفجير عبدالله الشهري.

انتشر قبل قليل فيديو تفجير عبدالله الشهري نفسه في جدة أدى الى وقوع العديد من الإصابات في صفوف المارة، ورجال الأمن والجدير بالذكر أم عبد الله الشهري مطلوب لدى رجال الأمن منذ حوالي سبعة سنوات.