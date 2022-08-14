فيديو جثمان لينا الهاني وانهيار أختها سارةالهاني عند رؤيته (شاهد)

فيديو جثمان لينا الهاني وانهيار أختها سارة الهاني عند رؤيته (شاهد)، قبل أيام انتشر خبر وفاة لينا الهاني بعد تعرضها لحادث مروع ادى الى وفاتها على الفور، مما تفاعل الكثير من متابعيها مع هذا الخبر المؤلم والصادم، والجدير بالذكر بان لينا الهاني من الشخصيات البارزة في عالم الجمال والموضة، وفي الآونة تم نشر فيديو جثمان لينا الهاني، وكان يحتوي على مشاهدة مؤلمة وانهيار أختها سارة الهاني عند رؤيته.

من هي لينا الهاني ويكيبديا

تعد لينا الهاني من الشخصيات الكبيرة والمعروفة في لبنان، وهي اخت الفنانة سارة الهاني، حيث تعد لينا ناشطة اجتماعية، ومختصة في عالم الموضة والجمال، حيث كونت قاعدة جماهيرة كبيرة في فترة قصيرة جدا، ولدت لينا في الكويت، ومتزوجة ولديها متجر مستحضرات تجميل، وفي الفترة الأخيرة أصبحت ترند عبر منصات التواصل الإجتماعين بعد تعرضها الى حادث سير مروع ادى الى وفاتها على الفور.

سبب وفاة لينا الهاني

انتشر الكثير من الأخبار عبر منصات التواصل الإجتماعي، ووسائل الإعلام الكويتية، حول وفاة لينا الهاني عارض الأزياء الكويتية المعروفة، بعد تعرضها لحادث سير على الطريق السريع حيث اصطدمت سيارتها مع سيارة أخرى أدى الى وفاتها حيث تناقلت الكثير من الصحف فيديو جثمان لينا الهاني وانهيار أختها سارة الهاني عند رؤيته، ولقد حزن الكثير من الناس على وفاتها، وقد نعاها الكثير من رواد السوشيال ميديا، وخصوصا أنها أخت سارة الهاني.

فيديو جثمان لينا الهاني

تداول الكثير من نشطاء السوشيال ميديا فيديو جثمان لينا الهاني ، أثناء تشيع الى مثواها الأخير، وتطرقت الكثير من المشاهد على بعض المشاهد المحزنة، وعند أنزل النعش عند مقر النساء أدى الى انهيار أختها سارة الهاني عند رؤيتها، حيث سادت حالة من الحزن، كما حرص أقارب وأصدقاء لينا الهاني إلقاء النظرة الأخيرة قبل تشيعها.

بعد الإعلان عن وفاة لينا الهاني، بعد تعرضها الى حادث سير على الخط السريع في الكويت، تناقلت الكثير من وسائل الإعلام فيديو جثمان لينا الهاني أثناء تشيعها، وظهر فيه انهيار أختها سارة الهاني عند رؤيته.