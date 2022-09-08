فيديو | جيوفاني سيميوني يحقق حلمه بعد 14 عامًا ويفي بوعده أمام ليفربول ، حقق جيوفاني سيميوني حلمه بتسجيله هدفا في ليفربول في دوري ابطال اوروبا في هذه الجولة حيث قام جيوفاني سيميوني لتسجيل هدف بعد دخوله مباشره بعد ثلاث دقائق من دخوله وكان النجم الارجنتيني ابن المدرب سيميوني قد انتقل الى نابولي على سبيل الاعاراة من الصيف وسجل 17 هدفا في 35 مباراة في الدوري الإيطالي ان ينتقل الى نابولي في هذا الصيف فقد قام بتسجيل الهدف اول له في دوري ابطال أوروبا محققا حلمه بذلك.

جيوفاني سيميوني يحقق حلمه

قدم النجم الارجنتيني جيوفاني سيميوني في بطوله دوري ابطال اوروبا لهذا العام 2022، حيث قام بتحقيق اول هدف له في دوري ابطال أوروبا مع فريق نابولي ضد نادي ليفربول، وبعد تسجيل الهدف قام بتقبيل يده حيث قال في تصريح صحفي له ان الوشم الذي على يده هو وشم منذ كان عمره 13 عاما وكان الوشم لدوري ابطال أوروبا فقد كان يعشق بطولة دوري ابطال أوروبا منذ صغر سنه.

هدف جيوفاني سيميوني في ليفربول

لعب اللاعب جيوفاني سيميوني كبديلا في مباراة امس ضد نادي ليفربول، حيث قام نادي نابولي بالفوز على نادي ليفربول بأربعة اهداف مقابل هدف واحد، حقق منها هدفه الأول في دوري ابطال أوروبا وكان قد فرح فرحا شديدا لتسجيله الهدف الأول في دوري ابطال أوروبا ولمشاهده الهدف جيوفاني سيميوني وهو يحقق حلمه سنقوم بتزويد الرابط لكم من خلال موقعنا الالكتروني.

نابولي يفوز على ليفربول برباعية

وبعد الخسارة المدوية لنادي ليفربول امام نادي نابولي بأربعة اهداف مقابل هدف واحد فان ردود أفعال الجماهير كانت قد اتجهت الى اللاعب المصري محمد صلاح حيث شارك كاساسي ولعب من بدايه المباراة حتى الدقيقة 63 قبل ان يدخل البرتغالي بيلا بديلًا له وقد قامت جماهير نادي ليفربول بتهنئة نادي نابولي على الفوز وشددت بنادي ليفربول وان عليه ان يعود بقوة.

كان الهدف الذي حققه جيوفاني سيميوني قد جعل منه يحقق حلمه في التسجيل في دوري ابطال اوروبا، فكان هدفه بعد دخوله بثلاث دقائق في ارض الملعب، فقد دخل احتياطيًا وسجل الهدف واحتمل بطريقة غريبة.