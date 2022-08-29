فيديو حديث رئيس رابطة الهلال صلاح البطاطي عن المشاكل واختلاف النظام في الملاعب، اثار مقطع فيديو عرض مؤخراُ عشاق الرياضة في المملكة العربية السعودية وكذلك في الوطن العربي بشكل كامل يتحدث الفيديو التي انتشر لرئيس رابطة الهلال صلاح البطاطي عن المشاكل وكذلك اختلاف النظام في الملاعب، وتم انتشار الفيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي ومواقع الويب بشكل واسع .

حديث رئيس رابطة الهلال صلاح البطاطي عن المشاكل واختلاف النظام في الملاعب

انتشر في الأوقات الأخيرة فيديو يتحدث عن انتخابات صلاح البطاطا نائب رئيس نادي الهلال السعودي اختلاف النظام في الملاعب في المملكة العربية السعودية عبر فيديو وجهه مباشر على الإعلام حيث تم انتقال ذلك الفيديو من قبل متابعي صلاح البطاطي وعلى الرغم من وجود معلومات مفيدة في الفيديو في المملكة العربية السعودية هو نظام يعاني من المشاكل واختلاف في دوره، وكان جوهر الاختلاف هو النظام العامل في النادي السعودي وكذلك العاملون في الأنظمة الرياضية.

من هو رئيس رابطة الهلال صلاح البطاطي

صلاح البطاطي وهو رئيس رابطة الهلال السعودي وله الكثير من الأعمال الرياضية وقد برع في تطوير نظام العمل في نادي الهلال السعودي وتميز بأعماله الرياضية وتطويره لكافة الأنظمة وحل المشكلات التي كان يعاني منها نادي الهلال السعودي، وقد انتشر مقطع فيديو لرئيس رابطة الهلال صلاح البطاطي يتحدث فيه عن المشاكل واختلاف النظام في الملاعب السعودية.

ردة فعل الجماهير اتجاه صلاح البطاطي

قدم الرياضيون والزعماء في المملكة العربية السعودية الشكر للأخ صلاح البطاطي وكذلك لجميع أعضاء الرابطة على جهودهم الجبارة لإشعال حماسة الجماهير وهذا أدى إلى انعكاس أداء اللاعبين وأكدوا أن هناك لجنة مختصة بشؤون الروابط الأندية وجاءت تلك الروابط لتسهيل دخول الملاعب وتوفير ما يلزم اللاعبين داخل المدرجات وخارجها ويمكن مشاهدة فيديو البطاطي من هنا.

أثار فيديو رئيس رابطة نادي الهلال السعودي صلاح البطاطي تساؤل الكثير من عشاق كرة القدم وأصحاب الرياضة واللاعبين حول العالم على حقيقة هذا الفيديو التي انتشر عن صلاح البطاطي وحديثه عن اختلاف النظام والمشاكل التي تعاني منها الأنظمة الرياضية والأندية في المملكة العربية السعودية.