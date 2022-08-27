فيديو خطوبة مكس وضحى في تونس بعد قصة حب على التيك توك، تناقلت العديد من الاخبار والصحف والمواقع التواصل الاجتماعي عن خطوبة ميكس وضحى في تونس حيث ذهب مكس الى ملاقاة ضحى وخطبتها، و التي احبها على التيك توك فكان لهذا الخبر الحدث الكبير الكثير من المتابعة والبحث لما لهم من شهرة كبيرة على قناه التيك توك، حيث كانوا يعمل الثنائي مكس وضحى كل يوم بث مباشر امام الجماهير على قناه التيك توك هذا وقد احب ميكس ضحى حب كبيرا.

فيديو خطوبة مكس وضحى

وعن الفيديو الذي تناقلته وسائل الاعلام الصحفية ومواقع التواصل الاجتماعي وخاصة التيك توك بالفيديو الذي تم تصويره في خطوبة مكس وضحى في بيت ضحى، حيث كان الفيديو قد انتشر بشكل واسع وظهر فيه مكس وضحى في الفيديو بإطلاله جميلة جدًا احبها الجماهير.

فيديو خطوبة مكس وضحى في تونس بعد قصة حب على التيك توك

مكس وضحى هما من مشاهير تطبيق التيك توك اللذان اكتسبا شهرة واسعة واستحواذ على قلوب الكثير من الناس حول العالم، حيث تكلم ميكس عن ضحى انه قد احبها حبا كثيرا، وتكلم بعض الصحفيين عن خطوبة الثنائي الجميل ميكس وضحى اثر انتقال مكس الى دولة تونس لخطبة ضحى التي احبها على قناته عبر البث المباشر، الذي كان كل يوم يعمل به على التيك توك ويشارك به ضحى.

قصة حب مكس وضحى

مكس هو اسم المستعار لناشط اجتماعي على التيك توك وعبر مواقع التواصل الاجتماعي كان له شهرة كبيره حيث كان يشارك الفيديوهات مع ضحى التي احبته حبا كثيرا، ما جعل ميكس ينتقل الى تونس لخطبة ضحى وتناقلت العديد من المواقع الاجتماعية والصحف الفيديو الخاص بخطوبة نفس وضحى وهم يقرأون الفاتحة مع ابي ابيها.

وعن قصة حب ضحى ومكس فقد تناقلت الأخبار عن فيديو الخطوبة، وسيتم ارفاق الفيديو للمشاهدين لرؤية أحداث خطوبة مكس وضحى، كان المشهد الذي حصل في الفيديو في خطوبة مكس وضحى قد انتشر بشكل كبير لما لهم من حب كبير في قلوب الكثير من الاشخاص.