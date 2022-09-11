فيديو خناقة محمود جنش وأحمد رفعت لاعبى فيوتشر، اشتبك اللاعب محمود جنش مع اللاعب أجمد رفعت فيوتشر وذلك عقب التعادل مع فريب الأوغندي ، بالذهاب الدور الاول، سرعان ما انتشر الفيديو بشكل كبير عبر منصات التواصل الإجتماعي، حيث نجح لاعبي الفريق من فض الشجار بينهم وابعادهم عن بعضهم البعض، حيث زاد الإهتمام بشكل كبير للتعرف على سبب خناقة محمود جنش وأحمد رفعت لاعبي فيوتشر.

قصة خناقة محمود جنش وأحمد رفعت لاعبي فيوتشر

تناقلت مبارة بين فريق فيوتشر وفريق بول الأغندي مساء يوم السبت العاشر من شعر سبتمبر وبعد إنهاء صفارة الحكم بعد تعادل الفريقين بتعادل السلبي، نشب خلاف كبير بين محمود جنش وأحمد رفعت لاعبي فيوتشر، وتم فض الخلاف من قبل اللاعبين، كما وتم نشر الفيديو خناقة محمود جنش وأحمد رفعت لاعبي فيوتشر عبر منصات التواصل الإجتماعي.

سبب خناقة محمود جنش وأحمد رفعت

تداول الكثير من رواد منصات التواصل الإجتماعي فيديو خناقة محمود جنش وأحمد رفعت ، ذلك بعد انتهاء المباراة، أمام نظير الجماهير ، ويظهر الفيديو قيام من محمود جنش بالاشتباك بالأيدي مع اللاعب أحمد رفعت مع اطلاق صفارة الحكم، حيث لم تكشف الادارة النادي حتى اللحظة عن سبب خناقة محمود جنش وأحمد رفعت ، كما وكشف البعض بأن سبب خناقة محمود جنش شدة ملعب.

فيديو خناقة محمود جنش وأحمد رفعت لاعبي فيوتشر

في الساعات الأخيرة من يوم السبت العاشر من شهر سبتمبر اشتد شجار قوي بين اللاعب محمود جنش وأحمد رفعت لاعبى فيوتشر داخل النادي حيث حاول الكثير من اللاعبين فض الشجار والخلاف بينهم، مما انتشر الفيديو بشكل واسع عبر منصات التواصل الإجتماعي، وتفاعل الكثير مع الفيديو للتعرف على سبب الشجار.

نشبت فيديو خناقة محمود جنش وأحمد رفعت لاعبي فيوتشر الفترة الاخيرة بعد تعادل فريق فيوتشر مع بول الأوغندي، ولم يتم التعرف سبب الخلاف الذي نشب بينهم.