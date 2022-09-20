شاهد: فيديو ذبح البنت الهندية اللي قالب السوشيال ميديا الجزء الثاني تويتر، بعد فيديو ذبح البنت الهندية من الفيديوهات الذي انتشر كالنار في الهشيم عبر منصات التواصل الإجتماعي، والذي أحدث ضجة أعلامية ضخمة، كما ويحتوي الفيديو على ذبح الفتاة الهندية وإخراج كافة أحشائها بطريقة وحشية،ونشر الفيديو عبر السوشيال ميديا بشكل كبير كما وتم فتح تحقيق كامل في القضية.

قصة ذبح البنت الهندية اللي قالب السوشيال ميديا

قامت فرقة أجرامية ملثمة قبل يومين بخطف فتاة هندية تدعى ماريا تبلغ من العمر سبعة عشر عاما، للانتقام من والدها ، حيث تم التفاوض بينهم ومع والدهم على دفع الفيديو، كما رفض والد الفتاة من دفع الفدية للعاصمة مما قاموا بذبح الفتاة وإخراج كافة أحشائها تم توثيق شهد الذبح بمقطع فيديو مرعب جدا، وتم إرسال الفيديو الى أحد أقاربها،سرعان ما انتشر الفيديو عبر السوشيال ميديا، مما تفاعل الكثير مع الفيديو وطالبوا بإلقاء أشد أنواع العقاب على المجرمين بقضية ذبح البنت الهندية.

فيديو ذبح البنت الهندية اللي قالب السوشيال ميديا الجزء الثاني

تداول الكثير من رواد منصات التواصل الإجتماعي فيديو ذبح البنت الهندية اللي قالب السوشيال ميديا الجزء الثاني بعد نشر الجزء الأول والذي كان مجرد تهديد لوالد الفتاة لدفع الدية، حيث احتوى الفيديو على العديد من المشاهد الصادمة حدا، والتي شكلت قلق كبير وواسع في المغرب العرب، حيث يظهر فيديو ذبح البنت الهندية اللي قالب السوشيال ميديا الجزء الثاني بقيام شبان يذبح فتاة وتم توثيق الفيديو ونشره عبر منصات التواصل الإجتماعي.

فيديو البنت الهندية التي قتلت كامل

انتشر مقطع فيديو ذبح البنت الهندية على يد عصابة إجرامية قبل ساعات في المغرب حيث تم الكشف عن ن تفاصيل ملابسات الجريمة النكراء بعد العثور عليها ملقاة في أرض زراعية بشكل مرعب، وتم نشر فيديو فيديو البنت الهندية التي قتلت كامل عبر اليوتيوب.

يمكن مشاهدة فيديو ذبح البنت الهندية اللي قالب السوشيال ميديا الجزء الثاني قبل الحذف والذي يظهر فيه الكثير من المشاهد الصادمة والمقلقة جدا، حيث قامت السلطات بفتح تحقيق كامل لمجريات الحادث.