فيديو ذبح الفتاة الفلبينية المنتشر قبل الحذف، في الساعات القليلة الماضية تم تداول مقطع فيديو ذبح الفتاة الفلبينية المنتشر في الوقت الحالي بكثرة على مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة تويتر، وتم ذبح الفتاة في دولة المغرب، واثار مقطع الفيديو الكثير من الجدل في الاوساط المغربية، والعربية والعالمية، وزاد في الوفت الحالي البحث عن فيديو ذبح الفتاة الفلبينية المنتشر قبل الحذف، في محركات البحث عبر الانترنت.

فيديو الفتاة التي تم ذبحها في المغرب

تداول الكثير من ناشطين مواقع التواصل الاجتماعي فيديو الفتاة التي تم ذبحها في المغرب،وهو مقطع فيديو يوضح بعض الرجال الملثمين يقومون بذبح فتاة في الشارع وقام أحد المارة بتصوير المشهد ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي، وبعد الحادثة تم ابلاغ السلطات المغربية بالحادثة، وتحركة قوة من الشرطة المغربية على الفور الى مكان الحادث، وتم فتح تحقيق عاجل، وظهر عبر التحقيقات ان الفتاة هي فليبينية، وهي أحد مشاهير التيك توك ويتابعها الكثيرين.

قصة ذبح الفتاة الفلبينية في المغرب بالتفاصيل

اقدم بعض الشباب او الرجال الملثمين على ذبح فتاة في الشارع في المملكة العربية المغربية، وقام أحد المارة بتصوير المشهد المروع، وقام على الفور بإبلاغ السلطات المغربية بالحادثة، وعند وصول السلطات المغربية للمكان، وجدو ان الفتاة تم فصل رأسها عن جسدها من قبل هؤلاء الشبان، وتم تنقل جثة الفتاة الفلبينية الى المستشفى الى قسم الطب الشرعي، للتشريح، ومعرفة تفاصل أكثر عن الحادثة لاستكمال التحقيق من قبل الشرطة المغربية.

فيديو ذبح الفتاة الفلبينية

قامت احدى العصابات المتواجدة في المغرب بخطف فتاة فليبينية وهي مشهورة على تطبيق تيك توك ويتابعها اكثر من 100 ألف متابع، وطلب الخاطفيم من أهل الفتاة فدية، ولكن رفض أهل الفتاة دفع الفدية، فقام الخاطفين بتصوير مقطع فيديو وهم يقومون بضبح الفتاة الفلبينية وفصل رأسها عن جسدها، واثار الفيديو غضب الملايين مما يحمله من مشاهد مروعة ومخيفة، ولمشاهدة الفيديو اضغط هنا.

فيديو ذبح الفتاة الفلبينية المنتشر قبل الحذف

فيديو ذبح الفتاة الفلبينية المنتشر قبل الحذف، انتشر في الساعات القليلة مقطع فيديو ذبح الفتاة الفلبينية في المغرب، واثار الفيديو حزن وغضب الكثيرين، بسبب قساوة المشاهد الذي يحتويه الفيديو، وهو قيام بعض الشباب الملثمين بذبح فتاة، وفصل رأسها عن جسمها، وطالب الجميع السلطات المغربية بسرعة القبض على المجرمين، وتقديمهم للعدالة.